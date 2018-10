7 raisons de profiter à fond de MTL à TABLE

L'événement ultra foodie MTL à TABLE en est à sa septième édition cette année et certains résistent encore à y prendre part. MAIS POURQUOI DONC? Qui ne voudrait pas célébrer l'originalité et la diversité culinaire québécoise en payant aussi peu que 23$, 33$ ou 43$ pour un repas, voire même 17$ pour le brunch? Personne.

Si jamais ce n'est pas assez pour vous convaincre (vous être durs en affaires!), voici sept autres sacrées bonnes raisons de profiter au max de MTL à TABLE du 1 au 11 novembre prochain :

Essayer les nouvelles adresses les plus branchées de la métropole

Parmi les quelque 150 participants cette année, une trentaine de restaurants participeront à MTL à TABLE pour la première fois, dont certains petits nouveaux. Parmi nos préférés dans la catégorie: Pastel, Mélisse ou India Rosa.

En restauration depuis plus longtemps, les bien-aimés Chez Bouffe ainsi que Hoogan et Beaufort vivront également leur baptême de l'événement en 2018. Faudra en profiter!

Payer le resto à sa «date» sans que ça coûte un bras pis une jambe

Avec des menus à 23$ ou 33$, c'est moins souffrant pour vous et votre porte-feuille de répondre au serveur : «une seule facture» au moment de payer. Psst : le succulent menu est 33$ au Mélisse et l'ambiance y est des plus romantiques.

Piquer une jasette au robot-barman du nouveau XVI XVI

Si vous n'avez pas eu encore l'occasion de le faire, venez vous accoter au bar de R1-B1 du nouveau restaurant techno XVI XVI. Comme on vous le racontait ici, il n'a pas la langue dans sa poche!

Pouvoir dire que vous avez mangé au TOQUÉ ou Europea

(Sans préciser que vous avez payé une fraction du prix)

Fréquemment nommés parmi les meilleures tables du Québec et du Canada, le Toqué (Normand Laprise) et le Europea (Jérôme Ferrer) vous reçoivent avec des menus de prestige alléchants au prix fixe de 73$. Ce sont les plus chers de la programmation, soit, mais vous ne regretterez pas votre expérience gastronomique (et sauverez beaucoup plus qu'en temps normal). La qualité a un prix, mes amis.

Découvrir le nouveau visage du resto HVOR, le Asago.

Asado Asado

Le local où était installé le chic lumineux HVOR s'est complètement métamorphosé. Il est passé du blanc au noir pour accueillir un tout nouveau restaurant de grillades sud-américaines, le Asado, plus festif et convivial que son précédent locataire. L'équipe du HVOR y reste, dont le chef Phil Teese, tout comme la philosophie des aliments «de la ferme à la table», mais le nouveau concept a hérité de l'expérience de la vie nocturne des nouveaux propriétaires, Andres & Gustavo Diaz (Club Lounge Altitude 737, Club La Voûte).

Côté menu, 90% des aliments touchent les flammes, du cocktail au dessert. Le tataki de bœuf est par exemple accompagné d'un purée de courge brûlée. On retrouve sinon une brisket fumée pendant dix heures. Et pendant MTL à TABLE, dans le menu à 43$, on propose notamment une salade de betteraves sur braise ou des pâtes de rutabaga du Québec à la crème de courge fumée et son crumble de pain d'épices. Miam!

Goûter à l'art culinaire (littéralement)

Certains chefs montréalais proposeront des plats inspirés d'œuvres de la collection d'art québécois et canadien du Musée des beaux-arts de Montréal. Ça promet d'être beau!

S'éblouir devant la version revampée du réputé restaurant Chez l'Épicier

On ne se trompe JAMAIS Chez l'Épicier. Le réputé restaurant du chef Laurent Godbout a fait peau neuve après 18 ans d'existence. Depuis l'été dernier, on y a droit à un nouveau décor chic auquel des touches modernes ont été ajoutées.

La cuisine a aussi eu droit à un vent de fraîcheur avec la prise en charge du jeune chef créatif Samy Benabed (Hôtel Herman). Fins produits locaux sont au menu, et ce, même pendant MTL à TABLE. Vous tomberez probablement sous le charme de la bisque de homard de la Gaspésie et de la caille rôtie de la ferme Patrick Brodeur servie avec crème infusée au foin, rattes poêlées, et poireaux frits. 43$. Psst : on propose aussi un extra sauce au foie gras pour quatre petits dollars.

Vous pouvez réserver vos places dans un nombre illimité de restaurants dès maintenant. Voici la liste des adresses participantes cette année.

VOIR AUSSI :