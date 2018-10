SHUCKOFF JEUDIS 1$ l 'huitre toute la soirée - 1$ oysters all night!!! #GreasySpoonMTL #MTL #Montreal #Food #Foodies #Oysters #Shuckoff

Une publication partagée par Don't Let The Name Fool You (@greasyspoonmontreal) le 22 Févr. 2018 à 2 :06 PST