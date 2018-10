Le retour de ce personnage dans «Game of Thrones» va vous faire hurler à la lune

À quelques mois du début de la huitième et dernière saison de Game of Thrones, des détails sont parsemés dans les médias. Tout juste sacré meilleure série dramatique au Emmy Awards 2018, la série de HBO s'annonce pleine de surprises. Et pour une final en apothéose, les créateurs vont remettre à l'écran des personnages clés qui avaient disparus des radars.

C'est le cas de Ghost, le chien-loup de Jon Snow. Absent de la septième saison, le fidèle compagnon du Roi du Nord qui a très bien porté son nom de «fantôme» va faire son retour. Souvenez-vous dans l'épisode 5 de la saison dernière, la bête avait été mentionnée par Sansa qui avait tenu tête à son frère en lâchant à Arya que Jon «ne pouvait pas espérer que le Nord s'asseye et l'attende comme Ghost».

Dans une entrevue accordée au HuffPost américain, le chef des effets spéciaux de la série Joe Bauer a annoncé que le loup blanc allait bien réapparaître. «Oh, vous allez le voir à nouveau. Il sera pas mal à l'écran dans la huitième saison», a-t-il confirmé.

Mais pourquoi donc les loups géants de la famille Stark avaient-ils disparu de la série? Pour Joe Bauer, la raison est simple: il est compliqué de travailler avec des loups sur le tournage.

«Les loups géants sont compliqués à modéliser et on ne voulait pas se tromper. Alors on a toujours fini par tourner avec de vrais loups, mais on ne peut pas les faire se comporter comme on voudrait», a expliqué le spécialiste des effets spéciaux de la série.

Alors que les créateurs de Game of Thrones ont choisi de s'éloigner du livre en tuant toute la meute des Starks sauf deux bêtes, Nymeria, le loup d'Arya, pourrait lui aussi faire son retour dans la série.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

