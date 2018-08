Les premières images de la huitième saison de «Game of Thrones» excitent déjà les fans

L'hiver approche, mais à petits pas. Alors que l'ultime saison de Game of Thrones connaîtra son dénouement durant le premier semestre de l'année 2019, la chaîne HBO a déjà commencé à disséminer quelques images inédites de la saison 8 pour les fans les plus attentifs.

Ce dimanche 26 août, alors que la rentrée commence à se fait sentir, HBO a dévoilé une vidéo promotionnelle concernant plusieurs séries phares de la chaîne américaine (Big Little Lies, True Detective, etc.). Parmi elles, l'inévitable Game of Thrones qui se dévoile de façon très discrète. À l'exception d'une scène, rien de très neuf à Westeros, puisque cette vidéo promotionnelle réutilise quasi-intégralement des images de la précédente saison.

Seule friandise à se mettre sous la dent, cette scène inédite où Jon prend sa sœur Sansa dans ses bras. Moins de deux secondes sur la totalité de la vidéo qui ont déjà poussé de nombreux fans à élaborer théories et suppositions sur Reddit à propos du regard de Sansa, visiblement orienté vers quelqu'un ou quelque chose au moment d'enlacer son frère.

Juin plutôt qu'avril?

Autre nouvelle entourant cette huitième et dernière saison, sa date de sortie. Si certaines rumeurs laissaient espérer un retour pour le moi d'avril 2019, Joe Bauer, superviseur des effets visuels pour la série, balaye tout espoir dans une entrevue accordée au HuffPost américain. Selon lui, les travaux sur les effets visuels de Game of Thrones ne prendront fin qu'au bout du mois de mai 2019, repoussant donc la sortie à juin, dans le meilleur des cas. « Cela dépend en grande partie du timing et d'autres choses. La situation change chaque semaine. Mais j e sais que je ne fais rien d'autre que Game of Thrones jusqu'au mois de mai de l'an prochain», a-t-il précisé.

Une date peu anodine pour HBO et les créateurs de la série. Comme l'explique Joe Bauer, la série plusieurs fois récompensée aux Emmy Awards espère une fois de plus tout rafler après cette dernière saison. En sortant Game of Thrones après le 31 mai 2019, la série s'assurerait une participation pour la cérémonie des Emmys de 2020 en raison de la date limite pour participer à la cérémonie de 2019.

Le premier des six épisodes de cette dernière saison devrait donc, selon toute vraisemblance, débarquer sur nos écrans en juin ou juillet prochain. D'ailleurs, un représentant de HBO a précisé au HuffPost américain qu'aucune date de diffusion pour Game of Thrones n'avait été annoncée, mais que la série serait diffusée au premier semestre 2019 comme prévu, et ce, malgré la période de post-production sur les effets visuels en mai.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

À voir également :