Florence: une photo d’un homme et de son chaton devient virale

Une photo d'un homme fuyant les inondations causées par l'ouragan Florence avec un chaton posé sur l'épaule a fait le tour des réseaux sociaux.

Robert Simmons Jr. et son chaton, nommé Survivor, ont été photographiés par Andrew Carter, reporter pour News & Observer en Caroline du Nord. La photo est devenue virale après que Carter l'ait publiée sur Twitter vendredi.

Meet Robert Simmons. Was stuck in his house since last night, when floodwaters began to rise in New Bern. A boat came and rescued him just now. He was sad to leave his father but left with his kitten hugging his neck. Cat's name: Survivor, Simmons said. #HurricaneFlorence2018 pic.twitter.com/vRR3lANDJe