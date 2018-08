5 nouveaux restos qui nous attirent à Laval

Semblerait que Laval soit en train de devenir une destination gourmande. Ces cinq charmantes nouvelles adresses nous donnent du moins envie de traverser le pont le temps d'un repas. Vous nous remercierez.

Il n'y a pas que la sauce Gigi qui soit rosée chez Gatto Matto, tout le resto-bar en est imprégné. Banquettes roses, tapisserie florale rose, serviettes de table roses... Même les boîtes à pizza sont roses!

Le nouvel établissement branché à saveur italienne situé à deux pas de la station de métro Montmorency propose un bar à pizza – sauce tomate ou blanche - et à pâtes, quelques crus, dont des tartares, et une avalanche de fromage. Asiago, Pecorino, salva cremasco... Et parmi les antipastis, la mozzarella di bufala panée accompagnée d'une mayo aux truffes, anchois et marmelade ainsi que la burrata servie avec rapini mariné, tomates et anchois nous font gravement saliver.

Mais il n'y a pas que le menu qui soit alléchant, les promotions aussi. Gatto Matto propose les gros verres au prix des petits lors du 5 à 7 en semaine et le champagne et le mousseux rosé à rabais les vendredis entre 20h00 et 2h00 si vous portez du rose.

Si vous avez encore faim (ou même soif) le lendemain matin, sachez qu'on y proposera aussi les brunchs avec formule mimosas à volonté toutes les fins de semaine entre 10h et 15h dès la fin septembre.

Pour ceux qui se demandaient, l'hallucinant décor est signé par Jacques Gaspo du groupe Foodtastic (La Belle et la boeuf, Nickels et Carlos & Pepe's).

1950 rue Claude-Gagné no.302, Laval

Il est aussi sublime que grand, le nouveau restaurant du propriétaire du Blossom et du Red Tiger à Montréal et du groupe Foodtastic vient d'ouvrir ses portes dans l'ancien club Moomba.

Miss Wong fait d'abord rêver avec son décor mystérieux et kitsch façon resto chinois-américain des années 70 signé Guillaume Ménard mais aussi par sa grandeur. Néons et lanternes côtoient marbre et tables basses Le local de 10 000 pieds carré offre pas moins de 300 places assises divisés en différents espaces aux ambiances distinctes en plus de 130 autres sur la terrasse chauffée automne comme hiver.

La brasserie asiatique propose des plats fusion asiatiques, comme des rouleaux de printemps, des dumplings, des buns bao un carpaccio de bœuf au yuzu ou encore gyro au canard en plus de cocktails asiat' rafraîchissants signés Tao Zrafi (derrière la carte du Nhau Bar et Perles & Paddock).

Fait intéressant : le resto a été nommé ainsi en hommage à Anna May Wong (Wong Liu Song en chinois), qui fut la première actrice chinoise à acquérir de la notoriété à Hollywood dans les années 1920.

780 avenue Pierre-Péladeau, Laval

La réputée boulangerie du chef Marc-André Royal derrière le restaurant Saint-Urbain ouvrira sa troisième succursale à Laval cet automne.

Installé en bordure de l'autoroute 15, tout près du Carrefour Laval, le commerce offrira toutes les copieuses viennoiseries et pains artisanaux signatures de la Bête à pain en plus d'options repas pour le lunch et le petit-déjeuner. Parmi l'offre, des hamburgers avec bain brioché, tartares et tartines.

1965 autoroute des Laurentides, Laval

LOV

Les restaurants LOV ont aussi traversé le pont récemment pour s'établir à Laval, au grand bonheur des amateurs de cuisine végé, végane ou simplement santé.

La nouvelle succursale a aussi hérité de la touche magique de Jacinthe Pilotte et est en quelque sorte calquée sur ses deux grandes sœurs montréalaises. Beaucoup de lumière, du blanc, de la verdure et du bois pâle. Ça respire et quasi chaque recoin nous donne envie de sortir notre cellulaire tant l'endroit est instagrammable. Vous pouvez sinon prendre un bain soleil sur la terrasse.

Dans l'assiette, toujours autant de couleur et de fraîcheur imposées par la chef Stéphanie Audet. Au menu estival : Avocat sur jus de concombre et de wasabi, lasagnes zéro pâte à la sauce bolognaise au tempeh de lupin, tartare de betterave et salicorne, bol poké au melon d'eau compressé sur riz de chou-fleur, salade saison vibrante et plusieurs autres. Aussi, nachos gourmands, sangria colorée et plateau de fromages maison végane.

140, Promenade du Centropolis, Laval

Ouvert l'été dernier, Le Black Forest est vite devenu un incontournable de la Rive-Nord grâce à ses fines tapas qui changent tous les mois. Chaque visite, c'est une surprise.

Au menu estival actuel – que nous n'avons pas eu la chance de goûter – on note des gnocchis au pesto de kale, pecorino et canard confit, la salade Kung Pao de tataki de cerf ou encore l'étonnant duo gaufre et ris de veau. Un menu dégustation à 50$ est également offert aux groupes de plus de quatre personnes.

La carte des vins majoritairement composée d'importations privées provenant de petites maisons accompagne à merveille les petits plats en plus d'afficher des prix raisonnables.

284, boulevard Saint-Rose, Laval

