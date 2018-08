5 tendances mode repérées à Osheaga auxquelles on ne peut échapper!

Osheaga, festival de styles? Cela ne fait aucun doute! Coup de projecteur sur ces 5 tendances auxquelles on ne pouvait pas échapper en fin de semaine - et qui continueront de nous faire vibrer encore un bon moment.

1 - Le sac banane

Si on avait imaginé un jour que cette tendance des années 90 revienne sur le devant de la scène... eh bien, c'est chose faite! Cet accessoire aussi pratique qu'inesthétique (enfin pas toujours) était la star de cette 13e édition d'Osheaga. Il était partout du plus petit au plus grand format et de toutes les couleurs.

Jfgalipeau.ca

Même Céline Dion s'y est mise, c'est dire! En voici une preuve ci-dessous.

2 - La chemisette

Rayée (à grosses rayures) ou à petites fleurs, la chemisette pour homme au parfum délicatement vintage est elle aussi un must. Elle se porte à même la peau (fermée ou ouverte) ou ouverte sur un t-shirt. Messieurs, à vous de jouer selon vos préférences.

Jfgalipeau.ca

Les rayures se font XXL.

Jfgalipeau.ca

3 - Le tout petit haut

Inspiré du courant sport dont Kim Kardashian est particulièrement fan,voici le mini top qui fait à la fois office de haut et de brassière. Ce petit bout de tissu a pour avantage de dévoiler largement le haut du corps et de ne pas tenir chaud, comment pourrait-il d'ailleurs...?! On passe directement du gym aux 5 à 7 ! Il se décline aussi en version plus lingerie.

Jfgalipeau.ca

Esprit plus lingerie pour ce haut qui couvre peu de peau.

Jfgalipeau.ca

4 - Les Vans "old school"

Ce n'est pas une nouveauté, mais cela se poursuit, la Vans "old school" continue sur sa lancée. Basses de préférences, ces modèles terminent parfaitement une silhouette estivale dans le coup.

Jfgalipeau.ca

5 - Petites lunettes de soleil rectangulaires ou modèles ronds

Des modèles petits et rectangulaires, ou à l'inverse ronds, voici les tendances lunettes les plus prisées cet été. Exit les montures XXL, les solaires ne doivent plus empiéter trop sur le visage. Protéger oui, mais certainement pas (re)couvrir!