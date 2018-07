Le festival le plus populaire de Montréal prendra son envol vendredi pour trois jours de festivités.

Osheaga fera vibrer des milliers de festivaliers avec des spectacles pour plaire à tous les goûts.

Plus de 130 artistes se sépareront les sept scènes dispersées sur l'île Notre-Dame.

Voici quelques suggestions de spectacles à voir pour cette 13e édition d'Osheaga.

Arctic Monkeys

La formation Arctic Monkeys est parmi les groupes les plus attendus de l'édition 2018 du festival. Il faudra arriver tôt pour être près de la scène puisque ce sera probablement l'une des plus grosses foules du week-end.

Le quatuor britannique en sera à une première présence à Osheaga depuis 2014. Alex Turner, Jamie Cook, Nick O'Malley et Matt Helders débarqueront à Montréal avec de nouvelles chansons ayant sorti Tranquility Base Hotel & Casino en mai dernier.

Mais gageons que les fans espèrent également entendre les classiques du groupe comme Do I Wanna Know?, I Bet You Look Good On The Dance Floor, Why'd You Only Call Me When You're High? et Fluorescent Adolescent.

Samedi 21h20, scène de la Rivière

Anderson.Paak & The Free Nationals

Tout juste avant qu'Arctic Monkeys ne viennent conclure la deuxième journée d'Osheaga 2018, les festivaliers auront droit à un spectacle qui avait été l'un des meilleurs de l'édition 2017 du Festival de Jazz de Montréal.

Anderson.Paak et The Free Nationals avaient cassé la baraque lors de leur prestation qui clôturait le Festival de Jazz l'an dernier.

Les mélanges de R&B, hip-hop, soul et jazz du musicien californien et son groupe feront passer un bon moment à ceux qui assisteront à leur performance d'une durée d'une heure.

Samedi 20h20, scène de la Montagne

Dua Lipa

La chanson New Rules de Dua Lipa est devenue un hit planétaire en 2017.

L'artiste britannique de 22 ans est l'une des étoiles montantes de la pop, elle qui est devenue la première artiste féminine solo à avoir un numéro un au Royaume-Uni depuis Adele en 2015.

Sa musique qu'elle crée pour que les gens aient du plaisir et ses mélodies rythmées donneront assurément le goût de danser à ceux qui se garderont un peu d'énergie pour sa prestation.

Dimanche 17h40, scène de la Rivière

Post Malone

Le hip-hop est maintenant le genre musical le plus populaire de la planète et ce n'est donc pas une surprise de voir autant de rappeurs à Osheaga cette année. La tête d'affiche de vendredi sera d'ailleurs Travis Scott.

Dimanche, l'un des rappeurs les plus écoutés sur les plateformes numériques montera sur la scène de la Rivière. Avec Drake, Post Malone est actuellement le rappeur le plus populaire de la planète.

Celui dont la chanson Rockstar a été écoutée plus d'un milliard de fois sur Spotify a lancé beerbongs & bentleys en 2018.

Dimanche 19h20, scène de la Rivière

Franz Ferdinand

Qui ne se souvient pas de Take Me Out?

Le groupe de Glasgow en Écosse s'était fait connaître en 2004 avec son album éponyme.

Mais avec son nouvel album Always Ascending, Franz Ferdinand s'est réinventé. Après s'être caractérisée par un son rock, avec sa plus récente création, la formation laisse place à la musique «dance».

Le mélange des genres est bien présent avec du rock-disco et des mélodies funky. Bref, de quoi plaire à tous les festivaliers.

Dimanche 19h20, scène Verte

Florence + The Machine

On ne se trompe jamais en invitant Florence + The Machine à Osheaga. Même si la formation menée par Florence Welch et Isabella Summers était de l'édition 2015 du festival.

Cela ne semble pas déranger les festivaliers alors que les passes individuelles pour la journée de dimanche sont déjà toutes écoulées.

Florence + The Machine aura le mandat de clore en beauté la 13e édition d'Osheaga, ce que le groupe devrait réussir haut la main.

Dimanche 21h20, scène de la Rivière

Portugal. The Man

Le groupe Portugal. The Man a été sacré «Meilleure prestation pop par un duo ou groupe» lors de la dernière cérémonie des Grammys.

Avec son indie pop, la formation de l'Alaska a gagné en popularité avec son hit Feel It Still et sa suite Live In The Moment.

Si vous voulez vivre le moment présent, ce sera devant Portugal. The Man.

Vendredi 18h30, scène de la Montagne

La Bronze

Dans le cadre de sa participation à Osheaga, la Montréalaise La Bronze, alias Nadia Essadiqi, présentera un DJ set spécial en compagnie de son guitariste Francis Brisebois.

Véritable révélation au cours des dernières années avec son album Les corps infinis, il sera intéressant de voir ce qu'elle a préparé pour le festival.

Avec ses mélodies pop et électro, La Bronze vous fera commencer votre dimanche du bon pied. À noter que sa prestation sera d'une durée de deux heures.

Dimanche 12h30, La Serre Perrier

Loud

Osheaga ne pouvait pas se permettre de ne pas inviter la sensation de l'heure dans le rap québécois.

Depuis le lancement de son premier album, Une année record, la carrière de l'artiste originaire d'Ahuntsic a explosé tant au Québec qu'en Europe.

Que ce soit avec Toutes les femmes savent danser, Nouveaux riches ou 56K, Loud, de son vrai nom Simon Cliche-Trudeau, attirera assurément une bonne foule bien que les spectacles de Future Islands, Calpurnia et A-Trak auront lieu au même moment.

Samedi 18h30, scène des Arbres

Lykke Li

La chanteuse pop suédoise Lykke Li transportera son univers sur la scène de la Vallée vendredi soir.

Son electro-pop mélancolique a charmé les amateurs de musique avec son album So Sad So Sexy, lancé le 8 juin dernier.

Vendredi 20h30, scène de la Vallée

The National

Le groupe The National est vraiment un chouchou du public montréalais.

En décembre, les deux spectacles de la formation étaient à guichets fermés au MTelus.

Le rock alternatif du vétéran groupe américain combiné au charisme du chanteur Matt Berninger sont toujours gages d'un bon spectacle.

Dimanche 20h20, scène de la Montagne

À voir également: