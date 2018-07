Drake monopolise officiellement le palmarès Billboard: sept chansons de son plus récent album vont atteindre le Top 10 du prochain classement aux États-Unis.

Mieux encore, chacune des 25 pièces de l'album «Scorpion», lancé le 29 juin, a réussi à percer le prestigieux Top 100 du magazine, a révélé la publication dont le prochain classement est prévu pour le 14 juillet. Au total, 27 chansons de Drake apparaissent dans le palmarès américain.

Après avoir perdu la première place, le succès «Nice for What» a retrouvé le sommet du palmarès, suivi du nouvel extrait «Nonstop», qui a fait son entrée en deuxième position.

Le rappeur de Toronto détient aussi les positions quatre, six, sept, huit et neuf avec, dans l'ordre: «God's Plan», «In My Feelings», «I'm Upset», «Emotionless» et «Don't Matter to Me».

Cette complète domination du palmarès vient effacer un record établi par les Beatles en 1964. Le célèbre groupe britannique détenait à l'époque cinq positions du Top 10.

En carrière, Drake compte 31 chansons ayant atteint le Top 10, ce qui lui permet de dépasser Michael Jackson et de devenir l'interprète masculin qui en a cumulé le plus.

Il est toutefois à égalité avec la chanteuse Rihanna (31) et devancé par les Beatles (34) et Madonna (38).

C'est principalement grâce à l'écoute en ligne que l'artiste canadien réussit à monopoliser le palmarès américain.

Record d'écoutes en ligne

Un partenariat avec la plateforme d'écoute Spotify, qui remplit ses listes les plus populaires des succès de Drake, aide notamment à lui faire grimper les échelons du classement.

Le dernier album du rappeur canadien a explosé les records d'écoutes en ligne, selon le cabinet Nielsen Music.

À la date de jeudi dernier, "Scorpion" a été écouté près de 746 millions de fois aux Etats-Unis sur les différentes plateformes comme Spotify ou Apple Music.

Le Canadien surpasse un autre rappeur, Post Malone, dont l'album "Beerbongs and Bentleys" avait atteint 431 millions d'écoutes en mai.

Au palmarès canadien du Billboard, Drake détient six positions du Top 10 et c'est la chanson «Nonstop» qui trône au sommet.

L'album «Scorpion» s'est écoulé à 732 171 exemplaires, incluant les ventes numériques, aux États-Unis. Les ventes au Canada ont atteint les 70 000 exemplaires. Selon les calculs du palmarès, chaque tranche de 1250 écoutes en ligne est comptabilisée comme un album vendu.

Avec des informations d'Agence France-Presse.