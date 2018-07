Où manger, boire et fêter dans le Village

Le Village gai de Montréal propose un heureux mélange de bon-vieux-classiques à des adresses branchées. Définitivement, le quartier a beaucoup à offrir, et pas juste lors de Fierté Montréal (du 9 au 19 août 2018). Voici 13 endroits pas ringards selon vos envies du moment.

Pour un 5 à tard : Bar Renard

Une belle ambiance, une belle clientèle. Parfait pour aller prendre un verre avec des amis. Essayez de vous retenir de ne pas prendre une photo dans les toilettes fleuries (très/trop populaire sur Instagram).

1272, Sainte-Catherine Est, Montréal

Pour du karaoké : Le Date

Le club de karaoké se remplit toujours en soirée et c'est la méga fête à tout coup. Psst : Ne soyez pas surpris d'y croiser des célébrités (dont Lara Fabian qui était venue y chanter son succès Je t'aime).

1218, Sainte-Catherine Est, Montréal

Pour fêter à la Lady Gaga : Le District Vidéo Lounge

La superstar y avait organisé une soirée pour ses employés. Les clients peuvent en plus choisir la musique en tout temps. Une liste de lecture personnalisée à la clientèle, pas plate!

1365, Sainte-Catherine Est, Montréal

Pour manger à la sortie des bars : Le resto du Village

Ouvert 24h sur 24h! (Ah, et c'est un apportez votre vin).

1310 Rue Wolfe, Montréal

Pour déjeuner : Passé Composé

Depuis que le restaurant s'est rapproché du métro, sur la rue Maisonneuve, le monde y accourt, n'hésitant pas à faire la file (et on les comprend). On ne se lasse pas de leur pain doré au panko ou de leurs divins oeufs à la bénédictine.

1310, Boulevard Maisonneuve, Montréal

Pour un café : La graine brûlée

Un décor complètement déjanté, un bon café, une belle ambiance et une coquette terrasse.

921, Sainte-Catherine Est, Montréal

Ou La Cote R

Parfait pour faire ses travaux en paix dans un décor actuel.

1366, Ontario Est, Montréal

Pour une pizza : Magpie

Maintenant devenu un classique.

1237 Amherst, Montréal

Pour un poké : Kamehameha Snack-Bar

Les pokés sont ultra frais et savoureux. On y retourne sans cesse pour combler nos envies de verdure et de poisson cru (et ne manque pas d'empoigner l'un de leurs cônes glacés, très populaires sur Instagram.

1190, Sainte-Catherine Est, Montréal

Pour de l'asiatique réconfortant : Bighi Curry

Des currys débordants de saveurs inspirées de plusieurs pays orientaux. À vous de choisir si vous êtes plus thaïlandais ou indien ce soir.

1659, Ontario Est, Montréal

Pour un repas décontracté entre amis : Le Red Tiger

Un pub vietnamien super sympathique qui propose des plats inspirés de la cuisine de rue. Tout est frais et relevé comme il se doit.

1201 Boul de Maisonneuve E, Montréal

Pour faire changement : Palme

Un charmant restaurant de fine cuisine caribéenne à essayer au plus vite si ce n'est pas déjà fait. Les assiettes sont colorées, le décor actuel, et les saveurs sont au rendez-vous. Palme sert aussi un brunch antillais une fois par mois.

1487, Sainte-Catherine Est, Montréal

Pour une expérience gastronomique : Le Mousso

Définitivement pas un restaurant comme les autres. Ici, on réalise c'est quoi la fine cuisine. Les assiettes sont créatives, toujours impressionnantes et les vins judicieusement accordés aux plats. Pas étonnant que le resto ait été nommé le meilleur de la province au dernier gala des Lauriers. Passez sinon à la porte d'à côté, au nouveau Petit Mousso, plus décontracté et abordable.

1023, Ontario Est, Montréal

