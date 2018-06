Les incontournables de la Fierté gaie 2018 à Montréal

Si juin est le mois de la Fierté gaie dans plusieurs villes américaines et canadiennes, à Montréal, c'est du 9 au 19 août qu'on se fait aller le drapeau arc-en-ciel. L'avantage d'être plus tard? Les stars de la communauté LGBTQ accourent chez nous. Voici les activités à ne pas manquer en 2018.

Fondé en 2007, Fierté Montréal se veut l'occasion de vivre, honorer, revendiquer et militer en faveur de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre. Près de 2,7 millions de personnes sont attendues cette année.

Course à talons de drag queens

«Maquillées, habillées et juchées sur des talons spectaculaires, 30 drag-queens plus excentriques les unes que les autres s'affrontent lors d'une course à obstacles où l'objectif est d'ensacher des condoms et bien sûr, rire à pleins poumons!» On ne l'appelle pas la Couse capotée pour rien!

Commerces du Village et organismes communautaires seront aussi de la partie.

Jeudi, 9 août de 18h à 20h / Rue Sainte-Catherine Est

Tous les spectacles au Cabaret Mado

Une panoplie de spectacles colorés est prévue pour Fierté 2018. On n'a pas envie de manquer Over the rainbow avec Rainbow, l'imitatrice en chef de Lady Gaga et Shania Twain, le jeudi 9 août ou Bagalicious Fierté mettant en vedette la délicieuse et hilarante Rita Baga. Il va y avoir de l'ambiance dans la place.

Visite guidée du Village

Du 16 août au 18 août, vous êtes invités à découvrir comme il se doit le fameux Village avec un guide professionnel.

Départ : Parc des Faubourgs / Coût : 20$ + taxes

Drag queens superstars en spectacle

LE spectacle à ne pas manquer. La célèbre gagnante de la sixième saison de la téléréalité Rupaul's Drag Race, Bianca Del Rio, animera un spectacle de trois heures réunissant plusieurs stars de la populaire compétition télévisée. Les noms des reines sont pour l'instant inconnus, mais ça promet!!!

Jeudi, 16 août de 20h à 23h / Parc des Faubourgs

Lecture nue

Fierté Montréal

Pour Auteurs à découvert, des écrivains se présentent dans leur plus simple appareil, en sous-vêtement, n'offrant que leurs mots en guise d'apparat au public. Un plaisir pour les yeux, mais surtout pour les oreilles!

Vendredi, 17 août de 18h à 21h / Bar Cocktail

Balade instructive sur Sainte-Catherine

La Journée communautaire est l'occasion de découvrir une variété d'organismes et de groupes communautaires, de commerces, de clubs sportifs et socioculturels, tous plus colorés les uns que les autres.

Samedi, 18 août de 11h à 17h

Salon du livre LGBTQ+

Profitez de votre passage dans le coin à l'occasion de la Journée communautaire pour passer au Salon du livre en plein air de la Fierté littéraire. Vous y croiserez maints auteurs et oeuvres abordant des thèmes LGBTQ+.

Rue Sainte-Catherine Est

Un concours d'auteurs amateurs LGBTQ est notamment organisé. Trop tard pour participer, mais le vainqueur sera annoncé le lundi 13 août au Bar Le Cocktail. Il se méritera l'édition et la publication d'un roman ou d'une recueil de nouvelles.

Le défilé

L'ôde à la diversité!

Dimanche, 19 août dès 13h / Boulevard René-Lévesque

D'autres événements et spectacles seront annoncés d'ici l'événement. Voyez la programmation complète ici.

D'autres festivals de la Fierté : Toronto : du 1er juin au 3 juillet

Londres : du 9 juin au 7 juillet

Los Angeles : 10 juin

Washington : 10 juin

New York : du 15 au 24 juin

Chicago : 16-17 juin et parade le 24 juin

San Francisco : 23-24 juin

Paris : 30 juin

