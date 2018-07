Le heavy métal sera à l'honneur au parc Jean-Drapeau ce week-end avec la 10e présentation de Heavy Montréal.

Samedi et dimanche, quatre scènes accueilleront en tout 51 groupes pour ce retour du festival qui n'a pas été présenté l'an dernier.

Les fans d'Avenged Sevenfold devront malheureusement patienter avant de revoir les Californiens qui ont dû annuler leur prestation. Les organisateurs ont toutefois trouvé une excellente alternative alors que Limp Bizkit conclura les festivités dimanche.

Marilyn Manson, qui a annulé son concert à Toronto jeudi, et Rob Zombie n'ont pas besoin de présentation et se produiront tous deux samedi.

Voici sept autres suggestions de spectacles à voir à Heavy Montréal.

TRIVIUM

Dimanche 18h25, scène de l'Apocalypse

La formation floridienne Trivium a lancé en 2017 son huitième album, The Sin And The Sentence.

Le plus récent opus du groupe mené par Matt Heafy, qui est le seul membre originel encore avec la formation, plaît aux fans avec ses mélodies trash, black métal et heavy métal.

Heafy (voix, guitare), Corey Beaulieu (guitare), Paolo Gregoletto (basse) et Alex Bent (batterie) jouent aussi des chansons de Shogun durant la présente tournée pour le 10e anniversaire de l'album.

GOJIRA

Dimanche 20h20, scène de l'Apocalypse

Gojira se produira tout juste avant Limp Bizkit sur l'une des deux scènes principales.

Le quatuor français gagne en popularité partout sur la planète grâce à son sixième album, Magma.

Préparez-vous à des mélodies qui explorent les extrêmes avec ses guitares et ses percussions hallucinantes.

EMPEROR

Samedi 20h25, scène de l'Apocalypse

Les Norvégiens Emperor sont à l'origine du black métal symphonique.

Les vétérans de la scène heavy métal font leur bout de chemin depuis 1991 avec entre autres In the Nightside Eclipse, un album qui se classe parmi les classiques.

À Montréal, la formation jouera dans son intégralité l'album Anthems To The Welkin At Dusk.

BLIND WITNESS

Dimanche 13h30, scène de la Forêt

Vous voulez voir un groupe local? Blind Witness est votre destination.

Les cinq membres originaires de Granby marient le metalcore et le death métal, notamment sur leur chanson Baby, One More Notch.

UNDEROATH

Samedi 18h25, scène de l'Apocalypse

Du metalcore, ça vous dit? Allez donc voir Underoath et vous serez servi!

Le groupe d'Ocala en Floride est de retour au Québec, lui qui s'était aussi produit au Rockfest de Montebello au mois de juin.

La formation se décrivait auparavant comme un groupe chrétien et explique son cheminement sur sa vision de la religion sur son nouvel album Erase Me.

ALESTORM

Samedi 16h50, scène de l'Apocalypse

Alestorm est un groupe qui fait lever un party partout où il passe.

Assez unique quand même de voir un groupe décrire son genre musical comme du «métal pirate».

Les Écossais vous convient donc sur leur bateau de pirates pour un voyage dans leur univers de power métal.

THE BLACK DAHLIA MURDER

Samedi 14h40, scène de la Forêt

La scène n'a plus de secret pour The Black Dahlia Murder qui a 16 ans de tournée derrière la guitare.

Le quintette du Michigan a lancé en 2017 Nightbringers qu'il présentera à la foule samedi.