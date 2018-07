Avenged Sevenfold annule sa participation à Heavy Montréal

Heavy Montréal a été contraint d'annuler le spectacle de sa tête d'affiche du 29 juillet au parc Jean-Drapeau.

Avenged Sevenfold a annulé son passage en raison d'ennuis de santé de M. Shadows, le chanteur du groupe.

«Après l'Europe, j'ai été atteint d'une terrible infection virale qui m'a laissé sans voix. J'ai fait de mon mieux pour prendre soin de la situation en reposant ma voix, en prenant des médicaments et en visitant le docteur à plusieurs reprises, mais ma voix n'a fait que s'empirer», a-t-il explique dans un communiqué.

«Bref, je ne peux pas chanter du tout en ce moment, et plus j'essaie de le faire, plus de dommage est fait. Heureusement, en ce moment, les docteurs croient que une pause de 3 mois sans chanter et en reposant ma voix devrait permettre de rétablir mes cordes vocales.» Il a ajouté que le groupe devait annuler toutes ses dates de tournée pour le moment.

C'est Limp Bizkit qui remplacera Avenged Sevenfold, a indiqué l'organisation.

Récemment, Avenged Sevenfold avait aussi annulé sa participation au Festival d'été de Québec.

Heavy Montréal aura lieu du 28 au 29 juillet au parc Jean-Drapeau de Montréal.