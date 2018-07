Cette variation d'une position sexuelle classique fait toute la différence!

Mesdames, vous aimez être sur le dessus pendant le sexe, mais aimeriez rendre l'expérience encore plus intime et satisfaisante? Ne cherchez pas plus loin que la position du lotus.

Le lotus est une version légèrement modifiée de la classique position Cowgirl, mais au lieu d'être couché sur le dos, le gars est assis et la femme l'entoure de ses jambres, prenant les commandes de la situation, explique Sadie Allison, sexologue et auteure de Ride 'Em Cowgirl! Sex Position Secrets for Better Bucking.

«Alors que certaines positions se prêtent parfaitement à la pénétration complète du pénis, le lotus est idéal pour recevoir le membre pleinement et profondément à l'intérieur, tout pour votre plaisir, témoigne Allison au HuffPost américain. Cette position est idéale pour une relation sexuelle lente et sensuelle et est faite plus pour votre plaisir que le sien.»

Voici un visuel pour vous aider :