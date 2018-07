FEQ 2018: une soirée 100% féminine avec Lorde et Cyndi Lauper

QUÉBEC – Ravie de faire partie d'une performance 100% féminine au Festival d'été de Québec, Cyndi Lauper en avait beaucoup à dire sur l'évolution de la place des femmes dans la société et sur les politiques du président américain Donald Trump.

L'artiste de 65 ans est arrivée sur scène habillée d'un corset en cuir, d'un complet rock et de chaussures sport argentées pour Drove All Night. Tout de suite, elle s'est couchée sur le dos, les jambes levées. Pour le reste du spectacle, on l'aura vue rouler sur la scène, à genoux... Beaucoup d'artistes plus jeunes qu'elles ne pourraient pas en faire autant tout en chantant!

«Je ne pense pas que je suis revenue ici depuis 1984. Oui, c'était bien avant votre naissance», a blagué l'cône des années 80, voyant les jeunes visages du public.

Roger Photo Cyndi Lauper a souvent été critique à l'endroit de Trump. En 2016, elle l'avait comparé au dictateur Adolf Hitler.

La star, qui jouait en première partie de la tête d'affiche Lorde, s'est réjouie de voir que les Plaines étaient remplies pour un spectacle exclusivement féminin – ce qui aurait été presqu'impossible il y a 30 ans, dit-elle. Elle a aussi fait venir sur scène le duo Milk & Bone, qui jouait avant elle.

Bavarde, la chanteuse a aussi raconté comment, au début des années 2000, elle s'est initiée aux ordinateurs pour produire Shine, son huitième album en carrière. En ces temps troubles, «on a besoin de chansons comme celles-là», a-t-elle dit avant de poursuivre avec son succès monstre Time After Time.

Roger Photo Mais VOYONS donc, Cyndi!

«L'an dernier, il y a eu cette grande marche des femmes [contre le président Trump] et il y avait toutes ces pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Girls Just Wanna Fun". Celle-là est pour nous!» a-t-elle lancé avant de chanter son hit, de concert avec les milliers de festivaliers qui connaissent le refrain par cœur.

Alors que le soleil se couchait, a entonné True Colors. «Dans la diversité, il y a de la force», a conclu Cyndi Lauper, le poing levé.

La semaine dernière au FEQ, le rockeur Neil Young avait offert son soutien à «tous ces enfants qui sont en cage» - conséquence des politiques d'immigration du président Trump.

Lorde

La chanteuse pop a dû prendre trois avions en provenance de la Nouvelle-Zélande pour sa performance sur les plaines d'Abraham. Le long voyage en a valu la peine, voyant l'accueil qui lui était réservé! Elle ne semblait pas au courant qu'elle était la tête d'affiche de la soirée...

Lorde a paru submergée par l'amour de la foule après son entrée sur l'excellent Sober, où elle était accompagnée par de nombreux danseurs. Elle a pris plusieurs secondes entre ses premières pièces pour observer la foule de Québec.

Y allant de nombreux mouvements de danse, dans son costume jaune banane, la Néo-Zélandaise de 21 ans a offert une version enflammée de Disclosure.

Roger Photo Lorde n'était pas au courant qu'elle était la tête d'affiche de la soirée... surprise!

Puis, elle a admis avoir appris quelques mots de français à temps pour le spectacle, mais était trop gênée pour l'utiliser. «Merci de me recevoir!» s'est-elle risquée dans la langue de Molière, sous les applaudissements nourris de la foule.

Pendant sa performance, Lorde a pris le temps d'expliquer au public la petite histoire derrière la touchant chanson Liability qui est sur son dernier album Melodrama. Elle s'était sentie très seule et a pris une longue marche, à plusieurs kilomètres de chez elle. Elle a pleuré dans son Uber sur le chemin du retour.

Lorde ne pouvait pas partir sans interpréter son premier succès, Royals! Après Team, la chanteuse est allée prendre un bain de la foule qu'elle regardait avec attention depuis le début. Elle est revenue sur scène pour finir avec Green Light et une pluie de confettis.

«Nous n'oublierons jamais cette superbe soirée d'été avec vous!» a dit Lorde, avant de partir. Nous non plus!

Milk & Bone

En vêtements de sport noir et rose, les Montréalaises Laurence Lafond-Beaulne et Camille Poliquin ont parti le bal avec Coconut Water de leur album Little Mourning, avant d'enchaîner avec Nevermore de leur nouvel album Deception Bay.

Roger Photo Laurence Lafond-Beaulne (à gauche) et Camille Poliquin (à droite) ont réchauffé la foule en première partie.

«Québec, vous restez un des meilleurs publics au monde!» a lancé Laurence, avant de poursuivre avec New York - qui a mis en valeur la superbe voix de Camille. Elles ont poursuivi avec Faded, Pressure, BBBlue avant de finir avec Daydream.

Le duo s'est dit honoré d'assurer la première partie d'une «soirée de femmes». On les applaudit aussi pour avoir apporté leurs propres bouteilles d'eau réutilisables. Cette initiative verte n'est pas passée inaperçue!

