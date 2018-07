Robin Wright brise le silence sur Kevin Spacey

Robin Wright s'est prononcée pour la première fois sur les accusations d'inconduites sexuelles pesant sur Kevin Spacey, avec qui elle a partagé l'affiche de la série House of Cards au cours de ses cinq premières saisons, dans une entrevue accordée à l'émission matinale Today, diffusée sur le réseau NBC.

Interrogée à savoir si elle avait vu des signes pouvant lui faire croire que de telles accusations pourraient être portées un jour contre l'acteur, Robin Wright a déclaré que la relation qu'elle entretenait avec Kevin Spacey était strictement professionnelle.

«Kevin et moi, nous nous connaissions seulement entre 'Action' et 'Coupez', et les plateaux sur lesquels nous rigolions beaucoup, a-t-elle expliqué. Je ne connaissais pas l'homme. Je connaissais l'artisan incroyable qu'il était [...] Nous étions des collègues de travail. Nous ne socialisions jamais.»

«Il a toujours agi de manière très professionnelle avec moi. Il ne m'a jamais manqué de respect. C'est mon expérience personnelle. C'est la seule sur laquelle je considère avoir le droit de me prononcer.»

L'actrice a dit être sans nouvelle de l'interprète de Frank Underwood depuis l'automne dernier, expliquant ne pas savoir non plus comment entrer en contact avec lui.

Robin Wright a également confié avoir été elle-même victime d'une forme ou d'une autre de harcèlement au cours de sa longue carrière à Hollywood. « C'est une question de pouvoir. Et lorsque vous dominez une personne, celle-ci devient aussitôt vulnérable.»

Kevin Spacey est au coeur d'accusations d'agressions et de harcèlement sexuel depuis plusieurs mois. Plusieurs jeunes acteurs l'ont accusé de faits remontant jusqu'à 1986, ramenant le total des plaintes à six. Il a pour l'instant toujours réfuté ces accusations.

Par la suite, l'acteur a été supprimé du dernier film de Ridley Scott, All the Money in the World, et renvoyé de la série House of Cards, dont il était le personnage principal.

Nous pourrons bientôt revoir l'acteur en action dans le film Billionaire Boys Club, qui sera disponible en vidéo sur demande à compter du 17 juillet prochain, avant de prendre l'affiche en salles un mois plus tard, le 17 août.

La dernière saison de House of Cards est attendue cet automne, sur Netflix.

À voir également :