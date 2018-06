Un nouveau film mettant en vedette Kevin Spacey verra bel et bien le jour cet été

Malgré les allégations d'inconduites sexuelles pesant contre Kevin Spacey depuis l'automne dernier, le film Billionaire Boys Club verra bel et bien le jour cet été.

Le film, qui met également en vedette Ansel Elgort (avec qui Spacey partageait l'écran l'an dernier dans Baby Driver), Taron Egerton et Emma Roberts, raconte l'histoire d'un groupe de jeunes hommes d'affaires prêts à toutes les manigances pour s'enrichir. Évidemment, ces derniers finiront par goûter à leur propre médecine.

Billionaire Boys Club a été tourné il y a près de deux ans et demi, soit bien avant que n'éclatent au grand jour les nombreux scandales sexuels ayant découlé de l'affaire Harvey Weinstein.

Par voie de communiqué, Vertical Entertainment a dit condamner le harcèlement sexuel à tous les niveaux et en soutenir les victimes. La compagnie de production ne veut toutefois pas que les agissements d'un seul individu ne réduisent à néant le travail des autres acteurs et des membres de l'équipe technique.

«Au final, nous espérons que les spectateurs sauront se faire leur propre opinion quant aux gestes répréhensibles commis par un individu, mais pas aux dépens d'une équipe de production entière ayant travaillé très fort sur ce film.»

Auparavant, Kevin Spacey avait été écarté de la production de la dernière saison de la série House of Cards, puis supprimé et remplacé par Christopher Plummer dans le film All the Money in the World de Ridley Scott.

Billionaire Boys Club sera disponible en vidéo sur demande à compter du 17 juillet prochain, puis prendra l'affiche en salles un mois plus tard, le 17 août.

À voir également :