6 raisons de participer à Montréal Complètement Cirque

Pour sa neuvième édition, le festival Montréal Complètement Cirque accueillera quelques-uns des meilleurs spectacles de cirque de France, d'Angleterre, du Canada et d'Argentine. Voici certains des moments les plus attendus de l'événement qui se tiendra du 5 au 15 juillet prochain.

Phénix

Si vous n'avez pas encore été conquis par les arts circassiens, pourquoi ne pas débuter en douceur à la place Émilie-Gamelin? Tous les soirs à 19h15 et à 22h15, de jeunes artistes offriront une création en plein air. Contrairement aux années précédentes, la méga structure à étages ne sera plus de la partie. Les acrobates s'exécuteront plutôt sur une piste de cirque autour de laquelle le public pourra s'installer. C'est gratuit, c'est toujours impressionnant et souvent émouvant.

SisterS

Soyons chauvins et poursuivons avec une autre production québécoise: la nouvelle œuvre des 7 doigts de la main, fidèles alliés du festival, qui présenteront la création des deux sœurs de la défunte Lhasa de Sela : Miriam et Ayin. Leur amie d'enfance et cofondatrice de la célèbre troupe circassienne, Gypsy Snier, mettra en scène un conte de fées dans lequel deux sœurs ensorcelées doivent vivre ensemble dans une forêt magique. Le spectacle sera présenté au Théâtre Outremont du 8 au 21 juillet.

Chute!

D'un point de vue sémantique, philosophique, musical et humoristique, la chute fait partie de nos vies. D'Isaac Newton à Jean-Sébastien Bach, en passant par Bruce Lee et de nombreuses pitreries sur les planches, elle a inspiré les Français du Collectif Porte 27, qui proposent au public une conversation acrobatique sur la question. Loin de tout ce qu'on a pu voir dans l'univers circassien, le spectacle se distingue par son originalité et sera présenté du 11 au 15 juillet à l'Édifice Wilder.

Poyo Rojo

Pour la première fois de l'histoire du festival, une troupe argentine foulera une scène montréalaise. Quand on sait que « poyo rojo » signifie « poulet rouge » en français, on a une petite idée des clowneries imaginées par les deux danseurs-acteurs-acrobates débordants de testostérone. Au programme : communications, séduction et provocation! Au Théâtre Centaur du 10 au 14 juillet.

Scotch & Soda

Quatrième création de Company 2, la troupe australienne fondée par deux anciens de Circa, qui a fait la pluie et le beau temps à plusieurs reprises depuis neuf ans au festival, Scotch & Soda est un spectacle qui emprunte aux cirques ambulants d'antan, aux vieux carnavals européens, au style cabaret et aux boîtes de jazz et de swing! Vous pourrez y assister dès le 10 juillet au Théâtre Saint-Denis.

Backbone

Quatre ans après avoir séduit les festivaliers et trois ans après leur dernière visite à la TOHU, les acrobates de Gravity & Other Myths reviennent à Montréal avec un spectacle qui accumule les honneurs depuis sa création en Australie, l'année dernière. Essentiellement, les spectateurs observeront 10 acrobates défier les limites du corps humain dans un flot ininterrompu d'actions et d'explosions. Impossible de rester indifférents! Si vous en doutez, rendez-vous à la TOHU du 5 au 14 juillet.