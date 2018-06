8 spectacles à ne pas manquer au Festival de Jazz

Les Francofolies ont à peine eu le temps de s'achever que l'incontournable Festival de Jazz s'amorce jeudi. Comme à chaque année, l'événement propose une programmation riche en artistes connus et à découvrir.

Pour s'y retrouver un peu, nous vous proposons notre liste des huit spectacles à ne surtout pas manquer.

!!! (Chk Chk Chk)

C'est !!! (Chk Chk Chk) qui s'occupera de la soirée d'ouverture du Festival de Jazz. Le groupe américain propose des mélodies allant du rock, au dance et au punk. Pour la petite histoire, le nom du groupe se prononce «chk chk chk». La formation indique toutefois qu'il peut également être désigné en répétant n'importe quelle syllabe trois fois («Pow Pow Pow», «Bam Bam Bam», «Uh Uh Uh», etc.)

Quand: 28 juin à 21h et 23h

Où: Scène TD (Place des Festivals)

Combien: Gratuit

SLÄV

Cette collaboration entre Robert Lepage, Betty Bonifassi et la compagnie multidisciplinaire E x Machina est articulée autour des chants d'esclaves noirs américains du XXe siècle.

Quand: Du 26 juin au 14 juillet

Où: Théâtre du Nouveau Monde (84, rue Sainte-Catherine Ouest)

Combien: Entre 60,50 $ à 90,50 $, taxes et frais inclus.

CMDWN, Nate Husser, Zach Zoya, Naya Ali

Le hip-hop canadien sera à l'honneur le 30 juin, alors que les Torontois CMDWN, les Montréalais Nate Husser et Naya Ali ainsi que le Montréalais d'adoption Zach Zoya feront vibrer le Club Soda.

Quand: 30 juin à 21h

Où: Club Soda (1225, Saint-Laurent)

Combien: Gratuit

Herbie Hancock

La légende du jazz Herbie Hancock sera de retour à Montréal huit ans après son dernier passage. Au cours de sa carrière, le jazzman de 78 ans a fait paraître des dizaines d'albums, en plus de participer au second quintet de l'incommensurable Miles Davis.

Quand: 2 juillet à 19h30.

Où: Salle Wilfrid-Laurier de la Place des Arts

Combien: Entre 82,85 $ à 105,85 $, taxes et frais inclus.

Jessie Reyez

La Canadienne de 28 ans a été désignée Révélation de l'année au dernier gala des Prix Juno. Son single Figures a été visionné à plus de 25 millions de reprises sur YouTube. Reyez, dont le premier EP, Kiddo, est sorti en 2017, est une étoile montante du R&B.

Quand: 3 juillet à 21h30

Où: Scène TD

Combien: Gratuit

Clay & Friends

Le groupe montréalais mêle soul, rap, reggae et jazz. Ses membres sont également friands d'improvisation. Pour leur premier album, Conformopolis, ils ont notamment collaboré avec le producteur Ruffsound, qui a collaboré avec des figures éminentes de la scène rap québécoise comme Loud, Lary Kidd ou Koriass.

Quand: 4 et 5 juillet à 22h

Où: Club Jazz Casino de Montréal à la place SNC-Lavalin (Angle De Bleury et René-Lévesque)

Combien: Gratuit

Pierre Kwenders

Le polyvalent Pierre Kwenders, qui verse notamment dans le R&B, le hip-hop et la musique du monde, offrira une performance gratuite. Son dernier album, MAKANDA at the End of Space, the Beginning of Time, est sorti en 2017.

Quand: 6 juillet à 22h

Où: Scène du Monde (Petit Parterre, angle De Maisonneuve et Clark)

Combien: Gratuit

The War on Drugs

Le groupe indie américain The War on Drugs assurera le spectacle de clôture du Festival de Jazz. La formation a remporté cette année le Grammy de l'Album Rock de l'année pour leur dernier opus, A Deeper Understanding. The War on Drugs sera de passage à Montréal à l'occasion de sa tournée mondiale.

Quand: 7 juillet à 21h30

Où: Scène TD

Combien: Gratuit

Le Festival de Jazz se tiendra du 28 juin au 7 juillet prochain.