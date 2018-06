24 activités gratuites à Montréal cet été

Le Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

Mire de rien/Flickr

Le plus grand cimetière du Canada et troisième plus grand en Amérique du Nord, le Cimetière Notre-Dame-des-Neiges est un lieu de recueillement et de détente où on peut se perdre pendant des heures en déambulant entre les tombes de personnes connues (Gilles Carle, Robert Bourassa, Pierre Bourgault, Thérère Casgrain, Pierre Falardeau et beaucoup d'autres ) et moins connues.