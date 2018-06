Julie Ringuette et Pascal Morrissette sont parents

Mon admiration envers ma femme, envers toutes les femmes s'est multipliée par 1000, hier soir, alors qu'est venue au monde la petite Sam, chez elle, accompagnée de spectaculaires sages-femmes et d'une merveilleuse accompagnante à la naissance. Qu'on ait pu et qu'on puisse encore parfois traiter les femmes comme des êtres inférieurs me rend complètement fou. Messieurs, c'est gênant notre affaire. C'est EXTRAORDINAIRE ce qui est arrivé. La petite et la grande vont bien❣️ Bon et bien, faut que j'y aille, j'shu père de famille tsé 😉 #MiracleDeLaVie #AmourInfini #Admiration #SuperWomen @melanie_bilodeau_perinatalite t'es parfaite, merci pour ton soutien et cette magnifique photo. Merci à Mélanie et son équipe de la maison de naissance Côte-Des-Neiges❣️

