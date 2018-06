Alexandre Champagne parle de son rôle de «papa seul»

La chambre de Jeanne prend forme tranquillement • Faut que j'prenne des breaks de temps à autre pendant que je la termine, parce que j'ai de la difficulté à retenir mes émotions • La vie me sourit beaucoup, elle est bonne avec moi, mais malgré tout, l'échec qu'est ma séparation me pèse lourd sur la conscience • Devoir reconnaître que je suis en partie responsable de l'éclat de l'univers de ma fille m'attriste énormément • Je m'occupe beaucoup pour éviter le sentiment, une peine que je sais profonde et infinie, qui est aussi la même que j'ai depuis la séparation de mes propres parents • Un mélange de culpabilité, de frustration et de tristesse • En plus, je connais très peu d'hommes qui s'ouvrent à ce sujet-là, donc je pense que d'en parler pourrait aider à briser les tabous • Mais tout ça fait partie de la vie, je suis optimiste, bien entouré, mon jugement est bien meilleur à 32 ans qu'il ne l'a jamais été et je sais qu'il va s'améliorer • Être un papa seul, peu importe ses privilèges, reste une épreuve temporaire difficile, mais une épreuve formatrice et fortifiante • Un bonjour à tous les parents seuls ou récemment séparés, un clin d'œil sympathique et une tape dans l'dos • Y'aura une petite toile blanche pour recouvrir la maisonnette, des guirlandes de fines lumières pour l'éclairer le soir et des photos de tous les gens qu'elle aime pour la réconforter • J'ai hâte qu'elle voit, je l'aime sans arrêt.

A post shared by Alexandre Champagne (@alexandre_champagne) on Jun 10, 2018 at 4:00pm PDT