Marilou figurait parmi les invités de Pénélope McQuade pour la deuxième émission de la troisième saison des Échangistes, diffusée ce mardi 17 avril, sur les ondes de Radio-Canada.

La jeune femme a parlé en long et en large de sa nouvelle émission de rénovation (très émotive), Une étape à la fois, diffusée sur la chaîne Véro.tv de ICI Tou.tv Extra, en plus de révéler la couverture du troisième livre de recettes de Trois fois par jour, consacré aux desserts.

Marilou est d'ailleurs revenue à plusieurs reprises sur sa volonté de montrer (par l'entremise de ses nouveaux projets) qu'elle n'est pas aussi parfaite que les gens peuvent l'imaginer, soulignant néanmoins qu'elle n'a jamais cherché à embellir la réalité. «C'est important de dire que ce qu'on a montré, c'est ça qui est vrai, et c'est ça qui reste», a-t-elle déclaré.

Alex m'a dit : «On n'a pas réussi notre mariage, mais on va torcher notre divorce». Marilou

Marilou a ensuite été invitée à se prononcer sur l'état de sa relation avec son ancien compagnon de vie et partenaire d'affaires, Alexandre Champagne, après la couverture médiatique intensive dont ils ont tous deux fait l'objet suite à l'annonce de la deuxième grossesse de la femme d'affaires.

«Il a toujours été dans le duo la personne qui avait besoin de mettre les choses au point, de mettre les choses au clair [...] Il va toujours me défendre, j'ai l'impression», confie-t-elle.

«Encore aujourd'hui, on travaille d'arrache-pied pour mettre nos égos de côté. On n'est pas parfait, mais maudit qu'on travaille fort. Ce n'est pas toujours facile, mais je pense que c'est là le réel amour. Et pour nous, l'unité passait par là. On est vraiment de grands complices. Je suis fière de ce qu'on fait.»

Marilou est actuellement enceinte de son deuxième enfant, une fille, qu'elle attend avec son nouveau conjoint, qu'elle avait déjà fréquenté durant son adolescence.

