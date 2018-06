Pourquoi le ketchup n'est-il pas inclus dans «all dressed»?

Vous avez probablement déjà commandé un hot-dog tout garni en salivant à l'idée de savourer le mélange salé vinaigré de la saucisse, de la moutarde, du chou, des oignons, de la relish, et du ketchup. Puis vint la déception. Non, pas de ketchup dans le steamé «all dressed». Mais pourquoi? À l'occasion de la journée nationale du ketchup, le 6 juin, on a fait le point.

La principale raison : le respect de la tradition. Le hot dog tout garni typiquement montréalais est servi depuis sa popularisation cuit-vapeur et sans ketchup. Seuls la moutarde, le chou, la relish, et les oignons étaient invités au party. Personne n'a revendiqué la paternité de la recette, mais elle est toujours la même dans la plupart des shacks à patates.

«C'est quelque chose de régional, se remémore Emilie Villeneuve, qui a documenté l'histoire des casse-croûtes du Québec dans son livre Moutarde Chou. Il y a quelque chose de l'ordre de la "signature". [...] Ça variait entre les régions ET entre les restos. Même que des fois il y a des oignons dans le all dressed, parfois non.»

Même le propriétaire du mythique Montreal Pool Room, l'un des premiers «greasy spoon» de la métropole, ne sait pas pourquoi le ketchup est le condiment rejet de la recette originale. «Ça fait beaucoup d'années qu'on le fait sans. C'est comme ça et c'est tout», dit simplement Kornelia Hadgiva.

Par chance pour les friands du condiment rouge, de plus en plus de cantines l'ajoutent à la recette originale sans qu'on ait à en faire la requête ou, mieux, demandent à leurs clients s'ils en veulent dans leur «all dressed» pour ne pas les surprendre avec une version sans. C'est notamment le cas Chez Tousignant à Montréal, le restaurant de Stefano Faita, où on sert le hot-dog tout garni sans ketchup - le propriétaire n'étant pas de son propre aveu du «type ketchup». Maintes adresses de la Rive-Nord et de la Rive-Sud font de même, nous assurent les gourmands du HuffPost Québec.

Pour être certain d'en avoir, mieux vaut tout de même le demander, «surtout quand on s'éloigne de chez soi», conseille Emilie Villeneuve.

Le ketchup est «gastronomique»

On le déguste, oui, dans notre hot-dog (si on le demande, hein), sur le pâté chinois, ou les frites, mais il ne sert pas juste à relever des plats simples. Selon le chef Louis-François Marcotte, il peut enrichir certaines créations culinaires.

«C'est un condiment que beaucoup considèrent comme simple et familial, mais il existe cependant des façons de le rendre gastronomique, notamment avec les sauces, affirme-t-il. La sauce barbecue maison au ketchup, les sauces pour fondues au ketchup, les sauces pour les tacos des enfants sont par des exemples des multiples utilisations qu'on peut avoir avec le ketchup.»

Deux recettes (avec ketchup) signées Louis-François Marcotte

COTE LEVÉES SAUCE BBQ AU KETCHUP HEINZ Ingrédients 45 ml (3 c. à soupe) de ketchup Heinz

30 ml (2 c. à soupe) de paprika fumé

45 ml (3 c. à soupe) de cassonade ou sirop d'érable

15 ml (1 c. à soupe) de moutarde sèche

30 ml (2 c. à soupe) de sauce soya ou tamari

1 morceau de 2,5 cm (1 po) de gingembre frais, finement haché (facultatif)

2 gousses d'ail finement hachées

Sauce piquante, au goût Préparation Commencez par ajouter la cassonade à l'ail et au gingembre et mélangez le tout. Ajoutez la sauce soya et fouettez le mélange pour dissoudre la cassonade. Ajouter la moutarde sèche et pour un côté fumé, ajoutez du paprika fumé. Ajouter de la sauce piquante au choix et enfin votre ketchup Heinz qui va donner une belle texture et un beau volume à votre préparation. Faites mariner votre viande dans la préparation. Badigeonnez les côtes levées de sauce BBQ au ketchup Heinz et faites griller de 8 à 10 minutes sur une plaque grillée ou sur le gril à feu moyennement élevé. Badigeonnez régulièrement lors de la cuisson. Servez avec l'accompagnement de votre choix et dégustez!

BURGER DE POISSON GRILLÉ SAUCE TARTARE AU KETCHUP 1-SAUCE TARTARE AU KETCHUP HEINZ Ingrédients 2 c à soupe de ketchup Heinz

1/2 T mayonnaise Seriously Good de Heinz

1/2 T crème sure

3 c à soupe de cornichons en petits dés

2 c à soupe d'oignons verts ciselés

2 c à soupe de persil haché

1 petite gousse d'ail hachée

Sel et poivre du moulin

Sauce piquante au goût 2-BURGER DE POISSON GRILLÉ Ingrédients 4 pains burger au choix

4 filets de saumon de 125g

Quelques feuilles de roquette

8 tranches de tomates

Sauce tartare au goût Commencez par assaisonner et grillez le saumon 4 min de chaque côté sur le BBQ ou 10 min au four à 400F. Pendant ce temps, préparez la sauce tartare au ketchup. Commence par utiliser le ketchup Heinz comme base. Ajoutez-y la mayonnaise Seriously Good de Heinz, le crème sure et mélangez pour obtenir un mélange homogène Ajoutez-y enfin les cornichons, les oignons verts, le persil et l'ail et mélangez. Ajouter du sel, du poivre et de la sauce piquante au goût. Réserver et mettre au frais. Ensuite, grillez légèrement les pains sur l'intérieur seulement dans la poêle ou sur le BBQ. Mettez généreusement la sauce sur le pain du dessous, le saumon tiède sur celle-ci, tomates et roquette. Ensuite, refermez avec le pain du dessus. Servez et dégustez!

