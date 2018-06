Jérémy Gabriel a maintenant son «cover band»

Après s'être momentanément effacé à la suite de la controverse entourant la fameuse photo partagée par le Rockfest de Montebello, Jérémy Gabriel annonce son grand retour sur les réseaux sociaux... et sur scène!

Maintenant entouré de musiciens et d'une choriste, le jeune interprète désire égayer vos soirées dansantes en reprenant les succès d'hier et d'aujourd'hui à la tête du Jay Gab's Band.

Une vidéo a été partagée sur YouTube, ce mardi 5 juin, pour faire la promotion de ce nouveau projet.

Nous pouvons voir Jérémy Gabriel et ses acolytes reprendre des succès tels que Don't Stop Believin', There's Nothing Holdin' Me Back (le chanteur essaie-t-il de faire passer un autre message?), Everybody Talks, Feel It Still et Cake by the Ocean.

Même si le principe du cover band est de reprendre les grands succès d'autres artistes, gageons qu'il n'hésitera pas à chanter I Don't Care si vous lui demandez gentiment.

Retiendrez-vous les services du Jay Gab's Band pour votre mariage ou votre party de Noël?

