Réorientation professionnelle pour Alicia Moffet?

Alicia Moffet s'est fait connaître du public québécois grâce à sa participation à La Voix, en 2015, alors qu'elle n'était âgée que de 16 ans.

Depuis, la jeune femme a beaucoup fait parler d'elle pour ses activités à titre d'influenceuse et de mannequin, ses relations - et ruptures - très médiatisées avec Kevin Bazinet et Alexandre L'Abbée, sa grande complicité avec Alanis Desilets d'Occupation Double Bali, et les images plus ou moins pertinentes qu'elle partage à l'occasion dans sa story Instagram.

Ce mardi 5 juin, après une séance en studio avec Kevin Bazinet, Alicia Moffet a confié à ses abonnés Instagram que la musique lui manquait plus qu'elle l'avait réalisé.

«Dans les deux dernières années, j'ai vraiment mis la musique de côté, parce que je crois que j'explorais un peu ce que j'aimais faire, comme les contrats d'influenceur, de mannequin, YouTube, la télé..., explique-t-elle. Mais je réalise vraiment à quel point il n'y a rien d'autre qui me fait sentir aussi bien et accomplie que lorsque je fais un cover ou que j'écris une chanson.»

«J'ai décidé de focusser beaucoup plus mon temps et mon énergie sur la musique, parce que c'est ce que j'aime faire et il ne faut pas que je me perde dans ce monde-là.»

Alicia Moffet conclut en expliquant ne pas vouloir totalement délaisser ses activités sur les réseaux sociaux, mais qu'elle désire chanter davantage, et trouver un juste équilibre entre ses différentes aspirations.

À voir également :