Alicia Moffet et Alexandre L'Abbée, c'est terminé

Alicia Moffet et Alexandre L'Abbée ont officialisé ce week-end leur rupture.

Après avoir gentiment demandé de respecter sa vie privée, la chanteuse et voyageuse a finalement officialisé le tout ce matin, 24 heures après son ex-conjoint.

Alicia souligne d'emblée qu'elle se porte bien, deux semaines après la rupture, qui était sa décision. «Il y a des côtés à ça que vous me permettrez de garder personnel. [...] Une des raisons pour quoi j'ai mis fin à la relation que j'ai envie de vous expliquer c'est que dans la vie je n'ai jamais vraiment été seule. J'habitais chez mes parents, et j'étais toujours bien entourée, puis j'ai été avec Kev [Kevin Bazinet], avec qui j'ai été deux ans et demi», explique-t-elle, soulignant qu'elle est déménagée seule après cette rupture.

«J'ai été quatre mois seule entre Kev et Alex. J'ai fréquenté des gens et j'étais beaucoup avec mes amis. Donc je n'ai pas vraiment été seule et je recherchais à trouver quelqu'un. Alex m'a comme sauté dans la face, il est arrivé au meilleur moment», poursuit-elle.

«Ça été vraiment vite. Ça a été une relation fusionnelle et passionnelle. [...] À force d'être toujours ensemble, la relation a vieilli vraiment vite, veux, veux pas...», estime-t-elle. «Je me suis rendu compte que je ne me sentais plus bien vite, et ça m'a fait paniquer un peu parce qu'Alex est parfait.»

De son côté, Alexandre L'Abbée a expliqué que «la magie du début n'y était plus». «On a été un couple très intense et c'est peut-être ça qui nous a nui», philosophe-t-il. «On était ensemble 24/7 du jour 1 au dernier jour», corrobore-t-il.

«On s'est pas donné le temps de s'habituer l'un à l'autre.»

Alicia et Alexandre auront finalement été ensemble quatre mois. Rappelons qu'Alicia Moffet avait officialisé sa relation avec Alexandre L'Abbée quelques mois après avoir annoncé sa rupture avec Kevin Bazinet.