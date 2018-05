Découvrez l'impressionnant site de C2 Montréal 2018

C2 Montréal, ce sont trois journées de conférences et de laboratoires plus expérimentaux les uns que les autres, un bouillon d'idéation et de créativité débordante, mais ce sont aussi des styles. En voici une sélection immortalisée par notre photographe JF Galipeau à la fin de l'article.

La mission de C2 est d'unir les univers du commerce et de la créativité afin d'explorer les tendances, opportunités, bouleversements et mutations majeures qui se dessinent à l'horizon. C'est plus de 6 500 décideurs et créatifs qui s'y rencontrent en marge des conférences et Lab expérientiels et interactifs.

Photo: L'équipe de Bien-être à C2 Montréal - Elsa Vecchi et Philippe Lépine

Cette édition 2018 se déroule du 23 au 25 mai à l'Arsenal de Montréal, lieu spectaculaire qui vaut à lui seul le détour tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Votre cerveau entre en ébullition à la seconde où vous posez un pied dans les lieux. Le mot stimulation prend tout son sens entre les conférences et Labs - où il est question cette année de tester notre cerveau - immense tâche s'il en est... !

Conférenciers stars de cette année

Snoop Dog Icône: internationale du divertissement, cofondateur de Merry Jane et président de Leafs By Snoop; Chelsea Manning: militante pour les droits LGBTQ+ et ardente activiste pour la sécurité en ligne ; ou encore Bertrand Badré: fondateur et PDG, Blue Like an Orange Sustainable Capital.

Les Labs

Ce sont ces expériences de brainstorming uniques qui se déroulent dans des environnements atypiques conçus pour nous amener à penser différemment et à trouver de nouvelles solutions à des défis précis. Dans ces espaces voués à l'idéation expérimentale, les participants sont invités à sortir de leur zone de confort pour vivre des activités à la fois amusantes et porteuses de sens. En savoir plus sur les Labs ici. Il est entre autre question de Voyage au cœur de l'inconscient ou de découvrir Ce que votre cerveau ne vous dit pas.

Pour voir tous les conférenciers, c'est ici.

La phrase qui a marqué cette première journée de C2

Tout le monde a du pouvoir - et les humains ont des superpouvoirs. Et maintenant, nous sommes 7 milliards de cerveaux connectés - Sylvia Earle

Pour voir toutes les photos de cette première journée en styles ci-dessous

C2 Montréal en styles et en photos C2 Montréal en styles et en photos











1 of 44 Partager cette image:













À VOIR AUSSI