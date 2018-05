Yes Mccan quitte Dead Obies

Jean-François Ruel, alias Yes Mccan, annonce, ce mercredi 16 mai, qu'il quitte le groupe rap québécois Dead Obies.

Celui que le grand public a découvert grâce au rôle de Damien dans la série Fugueuse a expliqué sa décision dans un long message partagé sur ses réseaux sociaux.

«J'ai récemment fait face à des choix difficiles et j'ai pris certaines décisions afin de m'assurer que je pouvais livrer ce qui était attendu de moi en traitant chacun des projets dans lesquels je m'impliquais avec toute l'attention et le respect qu'ils méritaient respectivement, explique-t-il. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai le regret d'informer les fans de Dead Obies que je ne prêterai pas ma voix au troisième album du groupe et que je ne me donnerai officiellement plus en spectacle avec la formation.»

L'artiste a néanmoins tenu à rendre hommage au groupe auquel il a consacré les sept dernières années de sa vie et qui l'«a fait passer d'un amateur à un pro».

«Le groupe poursuit l'aventure en concert et prépare un album qui sera probablement meilleur que tout ce qu'on a pu sortir jusqu'ici [...] J'ai entendu le nouveau matériel et je sais que les fans sont entre bonnes mains. Qu'on me compte désormais parmi eux.»

De son côté Yes Mccan sortira sous peu son premier album solo, qui incluera finalement les deux chansons entendues dans Fugueuse et partira en tournée à l'automne. Il assurera aussi la première partie de la formation américaine Migos, lors de son passage au Beach Club, le 23 juillet prochain.

