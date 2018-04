Kim Lévesque-Lizotte fait le point sur sa grossesse

Kim Lévesque-Lizotte figurait parmi les invités de l'émission Les échangistes, ce mardi 24 avril.

En plus de se prononcer sur le sujet brûlant de la parité, l'humoriste et scénariste en a profité pour présenter un premier extrait de la troisième saison de la série Les Simone, dans laquelle jouera Rémi-Pierre Paquin (également présent sur le plateau de Pénélope McQuade).

À six semaines de sa date d'accouchement, la future maman et conjointe d'Éric Bruneau s'est également confiée sur son expérience de grossesse.

«Ça m'a pris sept mois pour redevenir normale», lance-t-elle à la blague. «J'ai beaucoup appris sur moi, ça m'a beaucoup rapproché de mon chum, j'ai beaucoup appris sur ce que je voulais, comment j'étais.»

Les hormones, ça n'a pas de bon sens, je pourrais t'en parler pendant deux heures! Kim Lévesque-Lizotte

«J'ai appris que je suis une personne qui est heureuse dans le moment présent. Il y a des gens qui lisent des livres toute leur vie pour être capables de vivre le moment présent. En ce moment, c'est là que je suis la plus heureuse. Je suis à mon troisième trimestre, ça fait huit mois qu'on me dit que ça va être le pire moment de ma vie et c'est le plus beau finalement.»

«J'ai juste hâte d'accoucher», conclut Kim Lévesque-Lizotte.

La jeune femme a également révélé qu'elle flirtait avec l'idée d'écrire sur le sujet de la maternité depuis qu'elle s'est retrouvée dans le vif du sujet.

À suivre dans la quatrième saison des Simone?

À voir également :