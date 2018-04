Tanné de mélanger votre mayonnaise et votre ketchup? Heinz pourrait avoir la solution

Épuisé d'ouvrir deux pots différents, mélanger et pour finalement arriver à avoir le parfait mélange de ketchup et de mayonnaise? Heinz pourrait avoir une solution pour régler cet éprouvant problème.

L'entreprise Heinz a sondé cette semaine la population Twitter sur la pertinence de créer la Mayochup. Le pot contenant le mélange d'une teinte rosée est un mélange de mayonnaise et de ketchup.

Les internautes ont pu choisir entre "Passe-moi la Mayochup de Heinz" ou "Non, je faire mon propre mélange". Avec 500 000 milles votes favorables, le nouveau produit sera disponible aux États-Unis.

Want #mayochup in stores? 500,000 votes for "yes" and we'll release it to you saucy Americans. — Heinz Ketchup (@HeinzKetchup_US) 11 avril 2018

"Voulez-vous #mayochup dans les magasins? 500 000 "oui" et nous vous le donnerons chers Américains amateurs de sauce."

Les commentaires ont semblé favorables à l'initiative de la compagnie. Certains ont même parlé de rêve devenu réalité.

The stuff dreams are made of! — LooneyBoy (@looneyboygamer) 11 avril 2018

"De quoi mes rêves sont faits!"

I'm sure having one less bottle will work out great when I need to make egg salad. — Thia (@LadySuilenroc) 13 avril 2018

"Je suis sûr que d'avoir une bouteille en moins sera bien quand j'ai besoin de faire de la salade aux œufs."

Heinz, I think I love you. — Jon Corleone (@Jon_Corleone1) 12 avril 2018

"Heinz, je crois que je suis en amour avec vous."