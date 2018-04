«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Charlotte Legault dans District 31.

Elle est de ces visages qui ont retenu l'attention dans nos petits écrans cette année. Charlotte Legault, qui prête vie à Nadia/Amélie/Miss BBQ, énigmatique personnage d'escorte tombée amoureuse de Laurent Cloutier (Patrick Labbé) - et aujourd'hui enceinte de lui – dans la quotidienne District 31, a fait écarquiller les yeux de suffisamment de gens, dans les derniers mois, pour être invitée à la prestigieuse table de Tout le monde en parle, où on la retrouvera, dimanche. À moins d'une semaine de la fin de saison de District 31, la comédienne dévoilera-t-elle ce qu'il adviendra de sa Miss BBQ, enlevée par les motards jeudi dernier...?

Guy A. Lepage accueillera aussi Adib Alkhalidey et Julien Lacroix, qui orchestrent présentement une campagne de financement participatif pour réaliser leur premier film; les journalistes sportifs Jean-Charles Lajoie, du 91,9, Sports et Richard Labbé, de La Presse, pour dresser le bilan de la saison désastreuse du Canadien de Montréal; Dominique Brown, propriétaire de la chaîne de boutiques Chocolats Favoris et nouveau dragon de Dans l'œil du dragon; l'animateur et journaliste politique de Radio-Canada, Michel C. Auger, qui lance ces jours-ci l'essai 25 mythes à déboulonner en politique québécoise, et la blogueuse Bianca Longpré pour son projet de livre et de conférences Mère ordinaire.

La semaine dernière, Tout le monde en parle a intéressé 942 000 téléspectateurs, mais c'est encore et toujours La voix qui a obtenu la plus grande faveur populaire, avec ses 1 828 000 adeptes qui ne voulaient pas rater l'épisode des «chants de bataille». Aussi à TVA, La vraie nature et ses 926 000 fidèles, et Vlog, avec 978 000 curieux, ont également bien tiré leur épingle du jeu. Découverte et ICI Laflaque ont pour leur part mis la table à Tout le monde en parle en entraînant respectivement 411 000 et 492 000 personnes dans leur sillage.

L'émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.

