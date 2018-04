Une photo de trois rescapés de la violente collision entre un autobus qui transportait une équipe de hockey junior et un camion semi-remorque, en Saskatchewan, sème l'émoi sur les réseaux sociaux.

Derek Grayson and Nick bonding and healing in hospital pic.twitter.com/DzesIoT27B — R J patter (@rjpatter) 7 avril 2018

«Derek Grayson et Nick tissent des liens et guérissent à l'hôpital.»

La photo a provoqué de nombreux encouragements sur Twitter.

My heart is heavy for all those impacted by the terrible tragedy in Saskatchewan. My thoughts and prayers are with you all... tonight when we play the last game of the regular season, we are all on team Broncos! pic.twitter.com/Q6T3MaR7vy — P.K. Subban (@PKSubban1) 7 avril 2018

«Mon coeur est lourd pour tous ceux touchés par la terrible tragédie en Saskatchewan. Mes pensées et mes prières sont avec vous tous... Ce soir quand je jouerai la dernière partie de la saison régulière, nous faisons tous partie de l'équipe Broncos!»

You don't have to be strong fellas, the world has come together to help keep you up! Prayers to you & your loved ones. — Sheri 👩‍⚕️ (@I_Dig_Hockey) 7 avril 2018

«Vous n'avez pas à être forts, le monde s'est soudé pour vous aider à continuer! Mes prières sont avec vous et vos proches.»

Love from Kingston ontario and all hockey families everywhere — Heather Sampson (@Heather196539) 7 avril 2018

«De l'amour de Kingston, ontario, et de toutes les familles de hockey de partout.»

Sending you support from London England. My husband was a Bronco in his day. #HumboldtBroncos — Susan Rooney (@SueRooVan) 7 avril 2018

«On envoie notre soutien de Londres, en Angleterre. Mon mari était un Bronco à son époque.»

😔 good luck to you and all the people touch with this tragidy !! Hockey World are with all of you !!!! From a hockey coach in Québec city ! — PAT DENIS 66 👍🏻 (@PatrickDenis20) 7 avril 2018

«Bonne chance à vous et tous les gens touchés par cette tragédie !! Le monde du hockey est avec vous tous !!!! D'un entraîneur de hockey à Québec!»

L'accident a causé la mort de 14 passagers vendredi soir. Incluant le chauffeur, l'autocar transportait 28 personnes, dont les membres de l'équipe des Broncos de Humboldt qui devaient affronter les Hawks de Nipawin lors d'un match de série éliminatoire.

La Ligue de hockey junior de la Saskatchewan regroupe des joueurs âgés de 16 à 20 ans, provenant de cette province, du Manitoba et de l'Alberta.