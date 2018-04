Une grave collision entre un camion et un autobus transportant une équipe de hockey junior est survenue vendredi au nord-est de Saskatoon, a annoncé la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Le corps policier n'a pas révélé combien de personnes étaient décédées ou avaient été blessées dans l'accident.

Les Hawks de Nipawin de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan ont indiqué que l'autobus était celui des Broncos de Humboldt.

Selon la Ligue, le match prévu vendredi soir entre les deux équipes a été reporté.

La Ligue de hockey junior de la Saskatchewan fait partie de la Ligue de hockey junior du Canada, qui est ouverte aux joueurs nés en Amérique du Nord et âgés de 16 à 20 ans.

Le service ambulancier aérien STARS a confirmé avoir envoyé deux hélicoptères sur les lieux de l'accident.

La GRC a précisé que l'accident s'était produit en fin d'après-midi vendredi sur l'autoroute 35, à environ 30 kilomètres au nord de la ville de Tisdale.

Elle a ajouté que l'autoroute serait fermée pendant encore plusieurs heures et a exhorté les automobilistes à emprunter une autre route.

We ask all members of the SaskHockey community to join us in saying a prayer for the the Humboldt Broncos team and their families. — Saskatchewan Hockey (@sask_hockey) 7 avril 2018

«Nous demandons à tous les membres de la communauté de se joindre à nous pour prier pour l'équipe des Humboldt de Broncos et leurs familles.»

Our thoughts and prayers go out to the Humboldt Broncos organization, community, families, staff, billets, and everyone involved. — Prince Albert Raiders (@PARaidersHockey) 7 avril 2018

«Nos pensées et nos prières vont aux Broncos de Humboldt, la Communauté, les familles, le personnel et toute personne impliquée.»

Our thoughts and prayers are with the entire Humboldt community and the Broncos organization. Please join us — PrairieHockeyAcademy (@prairie_hockey) 7 avril 2018

«Nos pensées et nos prières sont avec toute la communauté Humboldt et les Broncos. S'il vous plaît, rejoignez-nous.»