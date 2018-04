Qui est Jessica Mulroney? 7 infos sur la meilleure amie canadienne de Meghan Markle

Si vous suivez la romance entre le prince Harry et Meghan Markle, vous avez sûrement entendu le nom de Jessica Mulroney. Des rumeurs ont déjà circulé comme quoi elle aurait été l'entremetteuse du couple royal (ce qui s'est révélé faux) et a été nommée dans la liste des potentielles demoiselles d'honneur de Markle.

Mais qui est Jessica Mulroney? Voici 7 choses à savoir sur la meilleure amie canadienne de la future épouse royale.

1. Elle est une influenceuse de style.

Mulroney est une styliste basée à Toronto qui agit en tant que conseillère pour de gros noms comme Sophie Grégoire Trudeau, épouse du premier ministre Justin Trudeau.

Malgré le fait qu'elle ne soit pas officiellement la styliste de Markle, Mulroney peut prendre une partie du crédit pour l'«effet Meghan», puisqu'elle a choisi quelques-uns des looks les plus convoités de la future mariée tels que le manteau blanc de Line the Label de Toronto que Markle a porté pour sa séance photo de fiançailles et le manteau bleu marin Mackage qu'elle a revêtu lors de sa première sortie royale avec Harry, informe InStyle.

Cela explique certainement le penchant de Markle pour la mode canadienne!

En plus d'être styliste, Jessica Mulroney est également stratège en relations publiques et cofondatrice du Shoebox Project, une oeuvre de charité qui distribue des boîtes à chaussures pleines d'articles de toilette à des femmes vivant dans des refuges partout au Canada et aux États-Unis.

2. Elle fait partie d'une célèbre famille canadienne.

The Mulroneys at the Laughter Is The Best Medicine III Gala at Toronto's Beanfield Centre on May 13, 2017.

La styliste est mariée au présentateur du talk-show Etalk Ben Mulroney, ce qui fait d'elle la bru de l'ancien premier ministre du Canada Brian Mulroney. Le couple s'est marié en 2008 et a eu trois enfants: les jumeaux Brian et John, et leur fille Ivy.

Le Toronto Life magazine dit d'ailleurs d'eux qu'ils sont le «couple puissant le plus brillant» de la ville.

3. Mulroney et Markle sont amies depuis presque une décennie.

Les femmes sont devenues amies en 2011 après que Meghan Markle ait déménagé de Los Angeles à Toronto pour les besoins de la série télévisée Suits. Depuis, elles ont vécu beaucoup d'aventures ensemble, entre autres en voyageant en Italie et assistant à un match des Blue Jays au Rogers Centre de Toronto.

4. Mulroney et Markle se sont liées d'amitié grâce au yoga.

Si l'on croit que c'est leur passion pour la mode qui les a unies, le Harper's Bazaar mentionne que c'est plutôt le yoga qui les a réunies.

À ce sujet Meghan Markle a déjà confié que c'est sa mère, Doria Ragland qui l'a initiée au yoga. «Ma mère était une enseignante de yoga, alors cette pratique est dans mon sang», a raconté la femme de 36 ans à Women's Health U.K. l'an dernier.

Jessica Mulroney est aussi adepte de cette discipline, si on se fie aux vidéos d'exercice qu'elle publie fréquemment sur Instagram. Elle a d'ailleurs déjà partagé des photos d'elle et Markle dans des classes d'entraînement ensemble (voir plus haut).

5. Mulroney et son mari ont organisé des soupers secrets pour Harry et Meghan à Toronto.

Meghan Markle and Prince Harry at the Invictus Games in Toronto on Sept. 25, 2017.

Harry et Markle ont fait leur première apparition publique en tant que couple aux Invictus Games l'an dernier à Toronto. Toutefois, les deux amoureux ont réussi à ne pas être trop exposées grâce aux Mulroney, qui ont aidé le jeune couple à conserver leur intimité.

«Quand Harry a commencé à aller à Toronto pour rendre visite Meghan, c'était Ben et Jessica qui les recevaient à leur demeure pour souper parce que ce n'était pas évident pour eux de sortir en public sans le risque d'être repérés», a dit une source à E! News l'année dernière.

«Harry est devenu proche de leurs enfants», a assuré la source. «Ivy, surtout, qui est une grande admiratrice. Elle n'a aucune idée que c'est un prince.»

6. La fille de Mulroney jouerait un rôle au mariage royal.

Les invitations au mariage de Harry et Meghan sont envoyées, et Mulroney et sa famille font partie des chanceux qui en ont reçu une. Mais la fille de la styliste de 38 ans, Ivy, sera plus qu'une simple invitée.

Selon plusieurs reportages, la fillette de 4 ans sera une bouquetière au mariage royal. Ce qui veut dire qu'Ivy accompagnera les enfants plus âgés du duc et de la duchesse de Cambridge - le prince George et la princesse Charlotte - qui font aussi partie des noces.

Le rôle d'Ivy n'est pas sorti de nulle part - Markle est particulièrement proche de la petite fille de Mulroney.

7. Mulroney aurait aidé Markle à choisir sa robe de mariée.

Mulroney est une experte en mariage en plus d'être styliste. Elle s'occupe des relations publiques de la boutique de mariage Kleinfeld Hudson's Bay et a un compte Instagram indépendant pour documenter ses styles pour le mariage.

De plus, elle aurait également choisi la robe de mariée de l'actrice pour la télésérie Suits.

Selon le reporter Omid Scobie de Us Weekly, Mulroney «guide Meghan à travers le processus» du choix de la robe et a même voyagé jusqu'à Londres pour l'aider pour les accessoires du grand jour.

«Le choix de la robe, que ce soit avec sa mère, sa soeur, sa tante, sa meilleure amie ou sa grand-mère fait partie du parcours de la mariée», a-t-elle déclaré dans un communiqué de Kleinfeld. «J'aime faire partie du processus lorsque j'ai la chance de pouvoir connaître le couple et leur famille.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

