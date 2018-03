LA demoiselle d'honneur de Meghan Markle pourrait être Canadienne!

Lorsqu'on planifie un mariage royal, tous les détails comptent. Des invités au choix du gâteau en passant par la robe de mariée.

C'est pourquoi plusieurs fans de la famille royale se sont demandé si Meghan Markle demanderait à sa future belle-soeur, Kate Middleton, de devenir sa première demoiselle d'honneur. Mais il semblerait que ce ne sera pas le cas.

Une source a révélé à Entertainment Tonight que l'ex-star de Suits "choisira une de ses amies proches qui est à ses côtés depuis des années, avant sa rencontre avec le prince Harry."

L'identité de la fameuse personne n'a pas révélé, mais le HuffPost a une très bonne idée de qui ce sera.

Roulement de tambour...

Il y a de fortes chances que LA demoiselle d'honneur de Meghan Markle soit sa meilleure amie de longue date, Jessica Mulroney. Si le nom semble familier, c'est parce que la styliste basée à Toronto est mariée avec l'animateur, Ben Mulroney, fils de l'ex premier ministre canadien Brian Mulroney.

Si on spécule un peu sur le choix de celle qui sera aux côtés de la future mariée, quelques pistes parlent d'elles-mêmes.

Selon InStyle, Mme Mulroney est amie avec Meghan depuis ses débuts dans Suits, dont la diffusion a commencé en 2011. Comme la série télé était tournée à Toronto - où l'ex-actrice vivait avant ses fiançailles avec le prince - ce n'est pas étrange que les deux soient devenues amies.

Meghan Markle est en plus apparue à de nombreuses reprises sur le compte Instagram de Jessica Mulroney, prouvant qu'elles ont multiplié les rencontres. Elles ont même voyagé ensemble.

Jessica et Ben Mulroney et leurs trois enfants sont invités au mariage et joueraient même un rôle important dans la cérémonie, selon US Weekly.

Si les mariages britanniques ne sont habituellement pas marqués par la présence de demoiselles d'honneur (traditionnellement, ils ont une ou deux demoiselles d'honneur en chef et non une lignée de femmes), une source proche de la famille a révélé à US Weekly que le mariage royal inclurait des "touches américaines" pour faire honneur aux origines de Meghan Markle.

Le Elle UK a également suggéré comme potentielles demoiselles d'honneur l'actrice Priyanka Chopra et la co-star féminine de la série Suits, Sarah Rafferty (sur la photo ci-dessus).

Si elles sont bel et bien toutes invitées, ça fera une méchante belle brochette de célébrités aux côtés de Meghan.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été adapté de l'anglais.

VOIR AUSSI :