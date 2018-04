Paul St-Pierre Plamondon se transforme en Rocky pour intéresser la population à la politique

Paul St-Pierre Plamondon, candidat à l'investiture du Parti québécois dans Prévost et conseiller spécial de Jean-François Lisée, a décidé d'intéresser la population à la politique.

Dimanche soir, le candidat péquiste a publié une vidéo intitulée «AFFRONTEMENT ULTIME: PSPP VS CAQ DANS PRÉVOST». St-Pierre Plamondon s'est transformé en Rocky Balboa le temps d'une capsule humoristique.

«Plusieurs me demandent pourquoi je me suis fait plus discret au cours des dernières semaines. C'est parce que je me prépare physiquement et mentalement pour la bataille électorale à venir dans la circonscription de Prévost », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Par le biais de capsules vidéo qui seront publiées chaque dimanche à 17h, il expliquera en 3 minutes un «des grands sujets de la campagne électorale» et la position des différents partis.

Celui qui aspire à obtenir un poste de député aux prochaines élections a avoué récemment que les chiffres ne sont pas favorables à son parti pour le moment, mais a soutenu que le PQ peut en profiter pour mettre de l'avant ses propositions et candidats.