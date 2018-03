La proposition de Jim Carrey pour le portrait officiel de Donald Trump ne peut pas être ignorée

L'acteur canado-américain Jim Carrey a présenté jeudi sa dernière oeuvre mettant en vedette Donald Trump à la Smithsonian National Portrait Gallery pour en faire le portrait officiel du président.

"Je sais que c'est un peu tôt," a écrit Carrey dans un tweet ironique.

Dear Smithsonian National Portrait Gallery @NPG, I know it's early but I'd like to submit this as the official portrait of our 45th President, Donald J. Trump. It's called, 'You Scream. I Scream. Will We Ever Stop Screaming?' pic.twitter.com/LrCmlXXpv7