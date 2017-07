ADVERTISEMENT

Immanquablement, plusieurs personnes me demandent la liste des meilleures aubaines à la LCBO. La voici. Et vous ne la retrouverez nulle part ailleurs.

Cela d'ailleurs tombe pile avec le retour de l'été et le temps des vacances.

Mais soyons honnêtes. La SAQ, avec ses trois baisses de prix qui totalisent 1,40$ la bouteille sur ses vins réguliers et ceux en achat continu, a partiellement rétréci l'écart qui la séparait du monopole ontarien.

Forcément, le nombre de vins affichant un prix beaucoup plus bas en Ontario qu'au Québec, a diminué. Mais en cherchant bien, on en trouve toujours. C'est ce que j'ai fait pour vous.

À moins d'habiter près du territoire ontarien, je vous dirais cependant qu'il vaut probablement mieux y faire ses emplettes alors que vous avez à vous y déplacer pour une autre raison. C'est ce que l'on appelle faire d'une pierre deux coups, ou encore, joindre l'utile à l'agréable.

Qu'achète-t-on?

Afin de vous faciliter la tâche, je vous ai préparé une liste que vous pourrez télécharger à la fin de ce billet.

Vous y trouverez en premier lieu, une quinzaine de vins disponibles dans les deux monopoles, mais qui peuvent être achetés à la LCBO à des prix inférieurs de 12,6% à 29,2%. Tout de même.

L'amateur avisé remarquera que contrairement aux années antérieures où les produits courants étaient systématiquement vendus à des prix plus élevés au Québec, ce sont maintenant de plus en plus des produits de la zone Cellier que l'on retrouve sur cette liste.

En second lieu, pour les amateurs de vins à petits prix, je vous ai indiqué une trentaine de vins de moins de 10$ qui ne sont pas disponibles ici.

La SAQ, a bien sûr fait depuis un an de gros efforts pour regarnir son offre de vins dans cette gamme de prix qu'elle avait laissé dépérir à petit feu, puisqu'elle en propose maintenant environ 125. Par contre, on en retrouve plus de 247 en Ontario. Il nous reste encore un peu de chemin à faire.

Les vins de l'Ontario

À la fin de la liste, je vous mentionne quelques producteurs ontariens qui se démarquent. Profitez-en pour faire provision de ces produits quasi absents au Québec.

Rappelons-nous qu'à la même époque, soit en juillet de l'an dernier, les premiers ministres du Québec, de l'Ontario et la Colombie-Britannique, annonçaient en grande pompe que les résidents de chacune de ces provinces , pourraient bientôt commander et se faire livrer du vin produit dans les deux autres.

Il faut croire que leurs fonctionnaires respectifs se sont traîné les pieds, car un an plus tard , on attend toujours la mise en place de cette mesure. Alors, profitez-en lors de votre prochain séjour en Ontario.

Quelques rappels

Malgré l'absence de douane et que bien nous soyons dans le même pays, la législation québécoise en vigueur, vous permet malheureusement de rapporter d'une autre province, seulement 12 bouteilles de vin par personne adulte.

Les succursales de la LCBO les plus près du Québec sont situées à Hawkesbury (collée sur la frontière, près de Lachute) et celles de Lancaster et les deux de Cornwall (celle de la rue Second et de la rue Brookdale) auxquelles on accède par la 401 .

C e sont de petites succursales mais le choix de vins à bas prix y est suffisant. L es succursales d' O ttawa, principalement celle située à l'intersection de la rue Rideau et King Edward, sont recommandées si vous désirez un plus vaste choix. Toutes ces succursales offrent le service en français. À vous de décider d ' en profiter ou pas.

La pression du public, ça marche!

Ne soyons pas dupes. Si les prix du vin se sont soudainement mis à baisser au Québec ce n'est pas par miracle, mais suite aux divers articles publiés sur ce sujet depuis quelques années, ainsi qu'à la réalisation de certains évènements médiatiques tels les deux voyages à une LCBO d'Ottawa.

Le gouvernement du Québec a de plus réalisé que ces écarts de prix lui faisaient de plus en plus perdre des revenus importants, puisque les résidents québécois avaient de plus en plus pris l'habitude d'acheter du vin en Ontario. Celui-ci a donc demandé à sa société d'État d'être plus compétitive face à sa voisine.

Il reste cependant encore un petit coup à donner par les consommateurs québécois. Avec une baisse additionnelle d'environ 0,50$ la bouteille, nous pourrons dire qu'au niveau des prix de détail, nous aurons enfin presque les mêmes prix qu'en Ontario. Continuez de voter avec votre portefeuille!

Le partage a bien meilleur goût

N'oubliez de faire suivre cette liste, fruit de mes recherches, à tous vos contacts et amis sur les réseaux sociaux. Ils vous en seront reconnaissants.

Oui, oui, c'est bien ici pour télécharger la fameuse liste!

À des fins pratiques, chacun des noms des vins proposés est un hyperlien qui vous mènera à la fiche-produit de la LCBO. Vous serez ainsi en mesure de vérifier leur disponibilité dans chacune de leurs 635 succursales.

Je vous souhaite de bonnes vacances et de belles emplettes !

Suggestions de vins pour cette semaine:

Pour les autres qui n'auront pas le loisir de se rendre en Ontario, voici 6 bons vins (2 blancs et 4 rouges), de France, d'Italie, d'Espagne, du Portugal et d'Afrique du Sud, à des prix variant de 11,25$ à 23,85$.

