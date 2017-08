ADVERTISEMENT

Un quotidien du Québec appartenant à un grand réseau médiatique a publié mardi dernier qu'une succursale de la SAQ ouvrirait dans un marché d'alimentation Métro de l'île de Montréal. Lors d'une entrevue accordée le jour même à une station de radio de Québec, on répétait la même chose.

Plusieurs médias ont par la suite repris cette nouvelle dénonçant le fait que des employés du marché d'alimentation payés environ 11$ de l'heure, travailleront côte à côte dans le même magasin avec des employés de l'état, payés 70% plus cher. Mais est-ce bien le cas?

Je désirerais apporter ici quelques précisions importantes ainsi que des informations additionnelles qui permettront de mettre les pendules à l'heure, ainsi que de vous faire une idée claire et précise au sujet de ce nouveau type de succursale.

En effet, d'ici la fin du mois septembre prochain, une troisième succursale s'ajoutera à la SAQ Classique et la SAQ Sélection qui desservent présentement l'arrondissement LaSalle de la ville de Montréal. Bien qu'il s'agisse d'une SAQ Classique, cette nouvelle succursale que l'on est en train d'aménager se démarquera des autres à certains égards.

La principale caractéristique de cette succursale en préparation sera ses heures d'ouverture prolongées, lesquelles se calqueront sur celles du marché d'alimentation Métro Plus adjacent, soit plus de 105 heures par semaine! Aucune autre pour le moment n'offre une telle disponibilité à sa clientèle.

C'est plus que les 29 succursales SAQ Express qui reçoivent habituellement la clientèle de 11:00 heures à 22:00 heures, sept jours sur sept, pour un total hebdomadaire de 84 heures.

On peut en quelque sorte considérer ce nouveau type de succursale comme une SAQ Express aux heures d'ouverture prolongée.

La SAQ confirme

Questionnée à ce sujet, la SAQ m'a confirmé que cette succursale aura une superficie de 1,500 pieds carrés (139.35 mètres carrés), ce qui en fera la plus petite des succursales de l'arrondissement LaSalle.

Son répertoire de vins et spiritueux devrait tourner autour de 500 produits. On devrait en principe y retrouver aussi quelques vins de spécialité (pas uniquement des vins courants), ce qui serait plus que souhaitable.

Et histoire d'élargir la diversité, les produits de cette succursale seront différents de ceux offerts dans les épiceries. Rappelons que la SAQ en a quelques-uns dans son répertoire. Pas de Wallaroo Trail et de Revolution Red donc dans cette future succursale.

Autres détails importants

La SAQ sera ainsi locataire de Métro à qui appartient l'immeuble en question, et occupera une partie d'un local adjacent de 5,000 p.c. (464.5 m.c.) jadis occupé par un superclub Vidéotron.

Cette nouvelle succursale SAQ occupera tout le devant de ce local, ce qui lui conférera une excellente visibilité. La partie arrière résiduelle sera utilisée par le magasin d'alimentation pour y implanter son nouveau service de commandes par internet et de livraison à domicile (e.com).

Ce magasin Métro, même s'il demeure toujours ouvert, subit présentement une cure de rajeunissement, à l'intérieur comme à l'extérieur, et on en profite présentement pour refaire la façade de l'immeuble.

Le marché Métro Plus se trouve dans la partie gauche de l'immeuble montré ci-dessus et son entrée est au milieu, près de l'endroit où l'on voit une pointe jaune. La future succursale SAQ sera située dans la partie droite de l'immeuble.

Pour y accéder, les clients devront entrer par la porte commune en façade de l'immeuble, passer quelques secondes dans le marché Métro Plus pour se rendre à l'entrée distincte du local de la succursale de la SAQ.

Cette nouvelle succursale sera donc attenante au marché d'alimentation et non pas à l'intérieur de celui-ci. La SAQ

Un projet différent de celui d'il y a 3 ans

La SAQ m'a spécifié deux fois plutôt qu'une que chaque magasin (Métro Plus et SAQ) est tout à fait distinct et possède une porte individuelle, bien que l'entrée principale soit en commun. La succursale SAQ bénéficiera de plus de son propre quai de déchargement et sera bien sûr opérée par les membres de son personnel.

Cette nouvelle succursale sera donc attenante au marché d'alimentation et non pas à l'intérieur de celui-ci, un peu comme un centre commercial où les clients passent par une porte commune pour se diriger vers les commerces où ils désirent aller.

On se rappellera qu'en 2014, la SAQ avait pour projet d'implanter des SAQ Express à l'intérieur des certains supermarchés, projet qui n'avait alors pas reçu mon aval pour plusieurs bonnes raisons (voir ici).

Quelques mois plus tard, après avoir rencontré les embûches que j'avais prévues, la SAQ décida d'abandonner ce projet (voir ici).

Celui-ci, espérons-le, semble davantage promis à un plus brillant avenir.

Suggestions de vins pour cette semaine:

Cette semaine, je vous recommande 5 vins (2 vins blancs et 3 rouges), de France et d'Italie, offerts entre 15,90$ et 21,90$

Vins blancs

Regaleali bianco, Tasca Conti d'Almerita, Sicile, 2013, Italie, 15,90$

Mâcon-Villages 67, Georges Duboeuf, 2015, France, 19,95$

Vins rouges

Regaleali, Nero d'Avola, Tasca Conti d'Almerita, Sicile, 2015, Italie, 17,75$

Chianti Classico, San Felice, Toscane, 2015, Italie, 18,55$

Cuvée Domaine, Côte roannaise, Domaine des Pothiers, Val de Loire, 2016, France, 21,90$

Pour télécharger cette liste

