Au moment d'écrire ces lignes, plus de 300 champagnes ainsi que 368 vins mousseux étaient déjà arrivés au Québec. Et ces 568 vins effervescents espèrent tous être présents dans vos célébrations du temps des Fêtes.

À pareille date l'an passé, ce sont environ 500 de ces produits que la SAQ mettait à notre disposition, et 430 l'année d'avant. Une belle progression.

Si on rajoute les vins effervescents que l'on peut se procurer en importation privée par l'intermédiaire des agences promotionnelles, cela fait beaucoup de jus...et de bulles!

Les prix varient de 9$ à 3,456.00$!

Rassurez-vous. Vous n'avez pas besoin de les acheter tous. Ceux de ma sélection devraient normalement suffire à répondre à la plupart de vos besoins.

En ce qui concerne l'offre présentement disponible au Québec pour les vins effervescents, les prix varient de 9$ à 3,456.00$! Ce dernier est un champagne Dom Pérignon P3 1971. Si celui-ci vous intéresse, il faudra vous dépêcher, car il n'en reste plus qu'une seule bouteille à la SAQ Signature de Montréal.

Une mise en garde

Bien que la teneur en alcool des vins effervescents soit raisonnable (autour de 12-13%), plusieurs personnes ont réalisé que l'effet d'ivresse semble survenir plus rapidement qu'avec les vins tranquilles. Comme si l'alcool leur montait à la tête. Elles ont bien raison.

65631670 - champagne glasses on new year party. concept event picture. selective focus.

Dès son absorption, l'alcool commence à circuler dans le sang. Plusieurs facteurs influencent la vitesse de circulation, notamment si on boit rapidement une boisson alcoolisée et si on a le ventre vide. Or les vins effervescents sont souvent servis en guise d'apéritif, sans nourriture, alors que l'estomac à ce moment de la journée n'est guère rempli.

Il s'agit tout simplement de ne pas boire trop rapidement les vins effervescents et de se sustenter dans la mesure du possible

Des chercheurs ont aussi mentionné que le gaz carbonique (dioxyde de carbone) accélérait la vitesse de passage de l'alcool dans le sang. N'oublions pas qu'une bouteille de champagne de format 750 ml renferme en moyenne 3,75 litres de gaz carbonique. Il faut donc faire (un peu) attention.

Il s'agit tout simplement de ne pas boire trop rapidement les vins effervescents et de se sustenter dans la mesure du possible, à l'aide de petits amuse-bouches assortis. Après avoir consommé quelques verres, boire un peu d'eau est aussi recommandé.

Comment ouvrir la bouteille

Pour ma part, je ne suis pas pour le sabrage du champagne. Il s'agit d'une opération qui bien que spectaculaire, demeure risquée pour le commun des mortels et qui peut s'avérer dangereuse, surtout si pratiquée à l'intérieur!

En sus de la dangerosité mentionnée ci-dessus, un autre argument militant contre cet exercice est le fait que vous perdrez ainsi entre 5 et 10% du précieux contenu de votre bouteille. Voilà qui devrait vous convaincre.

Au prix que vous payez votre vin effervescent, il est je crois préférable que celui-ci se retrouve dans vos verres, plutôt que par terre.

Cette courte vidéo de deux minutes, vous explique la même méthode que j'utilise pour déboucher sans aucune perte, tous les vins qui font des bulles.

Le blogue personnel d'Yves Mailloux: Club des Dégustateurs de Grands Vins