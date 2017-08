ADVERTISEMENT

Besoin d'idées pour créer des looks d'été à moins de 100$? Ce n'est pas toujours facile de trouver l'inspiration pour réaliser des tenues tendance sans gonfler notre carte de crédit.

Il faut dire que l'été tire à sa fin, alors il est important de se procurer des pièces qui seront utiles également cet automne.

Pour vous aider dans votre démarche, j'ai décidé de vous proposer six looks pas chers et faciles à porter durant le week-end, au bureau ou pour un 5 à 7. J'ai utilisé plusieurs pièces pour créer différents looks. C'est la meilleure façon d'épargner!

J'adore les matières fluides, les plumes et j'ai un réel coup de coeur pour la jupe noire en cuir qui est une pièce intemporelle que je garderai plusieurs années.

Looks du week-end

Camisole, H&M, 15$

Chemisier, H&M, 30$

Shorts, Aritzia

Sneakers, Adidas

Looks de bureau

Haut victorien, Simons, 39$

Chemisier, H&M, 30$

Pantalon, Simons, 49$

Bottes, vintage

Looks 5 à 7

Haut victorien, Simons, 39$

Haut, Zara, 49$

Jupe, Zara, 39$

Bottes, vintage

Stilettos, vintage

Regardez ma capsule pour voir mes inspirations!

Suiviez-moi sur YouTube

Suivez-moi sur Instagram

Suivez-moi sur Snapchat

Suivez-moi sur Twitter

Restez en contact avec moi via mon site.