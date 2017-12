En plus de s'inscrire dans la mouvance du développement durable, je pense que donner une nouvelle vocation à un local commercial peut engendrer des bénéfices considérables, qu'il s'agisse d'implanter des bureaux ou un commerce de détail. Voici un bref éloge des espaces inusités et de leur potentiel inestimable.

En ville comme en banlieue, je remarque que certains locaux et bâtiments dissimulent un potentiel d'aménagement surprenant pour une entreprise. Il s'agit ici de lieux parfois désaffectés, oubliés ou simplement austères que l'on peut littéralement métamorphoser pour y aménager une entreprise aux activités totalement différentes de celle pour laquelle l'espace avait d'abord été conçu. Donner un second souffle à un espace commercial n'est pas nouveau, certes, mais il existe de plus en plus de ces endroits qui peuvent paraître obsolètes au premier coup d'œil. Il faut cependant y regarder de plus près, car ce lieu anticonformiste pourrait devenir le bureau ou le commerce le plus étonnant qui soit, dans tous les sens du terme.

Repenser l'usage d'espaces moins fonctionnels ou dépassés pour en faire des lieux attrayants et productifs peut donner des résultats surprenants. Imaginez un bureau d'ingénieurs dans un ancien entrepôt où la lumière naturelle est absente, une compagnie de technologie logée dans un vieux garage automobile ou même un spa aménagé dans un espace sous-terrain vétuste qui servait de rangement.

Les défis de la transformation

Si vous projetez une expansion ou une rénovation de votre entreprise, et que votre espace actuel ne suffit plus, vous aimerez peut-être savoir qu'il peut exister, au cœur de votre localisation de prédilection, un bâtiment qui ne demande qu'à être transformé selon vos propres standards à un coût de location ou d'achat moindre que celui d'un aménagement traditionnel. Dites-vous bien qu'il est presque toujours possible d'établir toutes sortes d'entreprises dans toutes sortes d'endroits. Si la structure et l'enveloppe du bâtiment sont de bonne qualité, tout devient envisageable; c'est une question d'ingéniosité et de budget.

Ne sous-estimez pas un lieu qui peut vous sembler délabré à première vue.

Mais attention! Implanter des bureaux ou une boutique dans un lieu inusité exige une approche d'aménagement et de design tout aussi inhabituelle. Loger des bureaux dans un entrepôt désaffecté ayant peu de fenestrations exige de maximiser les hauteurs, l'éclairage et la ventilation et de choisir de bons matériaux ainsi qu'un mobilier attrayant. Si votre firme d'architecture et de design possède une bonne dose de créativité et de perspicacité, elle en fera un environnement où s'activera la matière grise. Pour les professionnels de l'aménagement, il s'agit souvent de relever des défis techniques hautement stimulants afin de produire un environnement aussi unique qu'impressionnant.

Les ressources indispensables

Pensez toujours localisation d'abord. Ensuite, mettez un courtier immobilier à contribution et voyez les bâtiments susceptibles de représenter de bonnes acquisitions pour votre entreprise. Ne sous-estimez pas un lieu qui peut vous sembler délabré à première vue. Scrutez-le davantage et montrez-le à un architecte ou à un designer d'intérieur astucieux. Ne minimisez pas non plus l'envergure des enjeux liés à l'aménagement et au design de l'endroit. Établir une entreprise dans des lieux excentriques, que vous tâcherez de ressusciter, peut aussi camoufler une foule de subtilités et de pièges que vous avez avantage à détecter très tôt dans le processus. Le recours à des professionnels de l'architecture et du design demeure toujours votre meilleur gage de sécurité et de succès.