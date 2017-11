Une étude démontre que lorsqu'une entreprise instaure une culture de diversité, elle est bien outillée pour devenir plus innovatrice et concurrentielle. Ces avantages sont particulièrement importants pour les entreprises technologiques, puisqu'ils leur permettent de poursuivre leur croissance exponentielle, d'élargir leur bassin de candidats et d'embaucher plus de personnel de qualité.

Dans une étude récente, nous avons interrogé 1001 employés d'entreprises technologiques des quatre coins du pays pour mesurer les effets de la diversité sur l'industrie. Selon les résultats, 32 % des répondants jugeaient avoir été personnellement victimes de discrimination de la part de leur employeur actuel à cause de leur race, de leur sexe, de leur âge, de leurs croyances religieuses ou de leur orientation sexuelle.

Malgré les mesures prises par les entreprises technologiques pour instaurer une plus grande diversité, les comportements discriminatoires demeurent beaucoup trop fréquents.

Ces résultats doivent amener l'industrie à prendre conscience qu'il ne suffit pas d'embaucher une diversité de candidats, il faut aussi remettre en question les comportements et la culture d'entreprise.

Ce point est particulièrement important si l'on considère que la croissance demeure exponentielle dans les entreprises technologiques et qu'elles cherchent à embaucher en grand nombre. En fait, selon le Conseil des technologies de l'information et des communications, il y aura plus de 182 000 postes à pourvoir en TIC d'ici 2019.

Vu la croissance rapide anticipée à plus ou moins court terme, les entreprises doivent tenir compte du fait que la plupart (89 %) des employés du secteur croient qu'un effectif diversifié est favorable au rendement dans une entreprise. Huit répondants sur dix sont d'avis que la diversification de la main-d'œuvre est importante pour une entreprise qui désire accroître sa clientèle et renforcer son image de marque.

En tant que société internationale, nous attachons une grande importance à la diversité de son effectif. Nous comprenons que pour attirer et conserver une main-d'œuvre diversifiée, nous devons instaurer une culture inclusive. Nos dirigeants sont déterminés à mettre en œuvre des stratégies et des initiatives visant à promouvoir l'inclusion et la diversité au sein de notre organisation.

Nous nous employons à élaborer des programmes visant à recruter des candidats les plus divers. Nos recruteurs d'expérience se donnent pour objectif de créer un milieu de travail inclusif et axé sur le soutien. Leur aide et leur expertise m'ont appris que nous devons mettre en œuvre une série de plans d'action pour prendre ce virage, y compris des partenariats avec les universités et les organisations appropriées qui permettront un apport de candidats variés, la rédaction de descriptions de postes optimales dépourvues de préjugés et la recherche au sein de populations actuellement sous-représentées.

La formation des employés est également l'une des grandes priorités de mon équipe. Nous devons intensifier nos efforts pour créer un milieu de travail plus inclusif de manière à attirer et à fidéliser une main-d'œuvre diversifiée. Nous devons tous réfléchir aux moyens de recruter les meilleurs candidats dotés d'une diversité de compétences, de connaissances, d'expériences et d'aptitudes pour contribuer à la réussite de notre entreprise.

Cette approche globale, qui va de la reconnaissance des préjugés conscients et inconscients pouvant exister dans le processus de recrutement jusqu'à la formation des responsables de l'embauche et de tous les dirigeants sur les avantages d'un effectif diversifié, est essentielle pour instaurer l'inclusion et pour l'appliquer à l'ensemble des stratégies d'affaires.

L'industrie des technologies reconnaît que le recrutement et la fidélisation d'une main-d'œuvre plus diversifiée représentent un défi. C'est pourquoi il nous incombe, en tant qu'employeur, d'instaurer une culture axée sur le soutien et la formation des employés et d'investir dans de nouvelles stratégies de recrutement pour l'avenir.