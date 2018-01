Lorsque nous avons compilé pour la première fois notre liste des emplois les plus recherchés en 2017, nous avons noté que les postes techniques sont toujours en forte demande. Sur les dix emplois listés, huit sont issus du domaine technique dont Développeur « full stack », Ingénieur de processus de développement et d'exploitation ainsi que Développeur de processus finaux qui forment le top trois.

Fait intéressant, il n'y a pas que les entreprises technologiques qui recrutent pour de tels postes : d'après nos données, les sociétés financières embauchent plus d'experts en logiciels que les fabricants de logiciels eux-mêmes! Voilà qui complique la recherche et le recrutement de professionnels techniques dans pratiquement chaque secteur d'activité. Et comme on s'arrache les meilleurs, la rémunération à elle seule ne suffit plus à les attirer.

Pour nombre d'entreprises, le recrutement de professionnels techniques est un perpétuel casse-tête, mais voici quelques stratégies fort utiles pour venir à bout de ces postes difficiles à pourvoir.

1) Puisez les talents à la source. Mon entreprise a connu une croissance fulgurante au cours des dernières années et nous avons dû recruter massivement pour soutenir cet essor. Quand est venu le temps d'embaucher de nouveaux ingénieurs, nous avons ouvert des bureaux à San Francisco et à Seattle, puisque nous savons que les experts techniques y sont légion. Faites une recherche sur les bassins de talents de différentes villes et évaluez la pertinence d'y ouvrir un bureau satellite pour combler les besoins de votre organisation.

2) Attirez les talents chez vous. Si vous voulez attirer des candidats de l'extérieur pour des emplois difficiles à pourvoir, encore faut-il leur montrer que le jeu en vaut la chandelle. Pour ce faire, offrez-leur une généreuse indemnité de déménagement et vantez-leur les mérites de votre ville et de votre entreprise en personne. Proposez-leur de venir accompagnés de leur famille ou conjoint et laissez-leur un peu de temps libre pour se familiariser avec ce qui pourrait devenir leur nouveau milieu de vie. Vous pouvez notamment planifier un rendez-vous avec un courtier immobilier qui pourra leur présenter sommairement différents quartiers intéressants, leur offrir des billets pour une rencontre d'une équipe sportive locale ou simplement organiser un souper en présence du responsable du recrutement. Il vous faut aussi leur présenter des perspectives de carrière intéressantes à long terme. La décision de déménager dans une nouvelle ville n'est pas une mince affaire, et ceux qui envisagent de faire le grand saut veulent s'assurer de faire le bon choix d'un point de vue personnel et professionnel.

3) Pensez main-d'œuvre à distance. Ce ne sont pas toutes les entreprises qui peuvent ouvrir des bureaux dans une nouvelle ville ou convaincre des candidats de déménager, encore moins si elles sont loin des grands centres. En revanche, un avantage fort convoité s'offre à elles : le télétravail. Selon une récente étude, 98 % des travailleurs jugent que « la possibilité de travailler de n'importe où » stimule le rendement. C'est un bon moyen de combler le manque de talents, d'autant que la technologie simplifie grandement la collaboration. Cela dit, le télétravail implique de revoir vos programmes pour que votre effectif à distance se sente bien intégré au reste de l'équipe. Vous pouvez, par exemple, réunir régulièrement tous les employés le temps d'une rencontre de mise à jour ou de planification, envoyer aux télétravailleurs les mêmes petites gourmandises et autres attentions dont profite le personnel sur place et communiquer par vidéoconférence pour personnaliser un peu plus les échanges. Il est essentiel de montrer à vos employés à distance qu'ils font partie intégrante de l'équipe et de la culture de l'entreprise.

Si l'offre de talents techniques n'est certes pas près de répondre à la demande, l'une ou l'autre de ces stratégies aidera certainement votre entreprise à tirer son épingle du jeu et à pourvoir ces emplois trop souvent vacants.