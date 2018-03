Atteindre cet équilibre parfait entre la conformité aux normes professionnelles et sociales et le fait « d'être soi-même » est un combat constant, surtout lorsque vous avez des préférences, des valeurs et des styles de travail différents de ceux que les personnes qui réussissent le mieux au travail semblent avoir. Dans quelle mesure nous conformons-nous sans compromettre notre propre sens de l'authenticité ? Dans le film Black Panther, la scène du casino coréen, qui a fait couler beaucoup d'encre, illustre quelques idées sur les enjeux associés à la conformité et les avantages de l'authenticité en termes de performances.

Dans cette scène, le roi T'Challa et ses agents secrets exclusivement féminins, Okoye et Nakia, sont à la recherche de Klaue, le criminel qui a volé le vibranium, une ressource inestimable utilisée pour faire progresser la technologie à Wakanda. T'Challa et son équipe portent des vêtements qui n'attirent pas l'attention sur leur dessein caché. Par exemple, Okoye, chef général des forces armées de T'Challa, se mêle à la foule en portant une perruque pour couvrir son cuir chevelu tatoué. Il convient de noter que le crâne nu est plus qu'une question de mode pour Okoye : c'est un énoncé de valeurs. Les guerrières Dora Milaje sont une milice féminine aux illustres crânes rasés. Ainsi, bien qu'Okoye se conforme au port de la perruque, elle n'hésite pas à exprimer sa frustration : « Je veux que tu m'enlèves ce truc ridicule de la tête ! » Cela nous amène à notre première leçon.

Leçon 1 : La conformité incompatible avec notre vrai moi est épuisante

La scène offre une illustration saisissante de la frustration qu'engendre l'atténuation des différences physiques dans le but de s'intégrer et paraître acceptable dans son environnement. Dans mes recherches, j'utilise l'expression « créer des masques de conformité » pour décrire ce type de choix qui consiste à se cacher soi-même, que ce soit par l'habillement, les valeurs culturelles, la religion, etc. afin de survivre et de réussir dans les interactions quotidiennes au travail. La création de masques est fortement liée à l'épuisement émotionnel, et cela affecte négativement le degré auquel les employés se sentent engagés dans leur travail (la rigueur et la concentration qu'ils appliquent à l'accomplissement de leur travail). Ainsi, bien que la conformité, d'une manière ou d'une autre, fasse partie de notre travail et de notre vie sociale, il est important d'être conscient que la conformité quotidienne au détriment de notre moi véritable, comme nos valeurs personnelles fondamentales, peut avoir un impact négatif sur nos performances au travail et même sur nos relations personnelles. Des études ont montré que les relations sont de meilleure qualité lorsqu'elles sont fondées sur la confiance, qui découle d'une authentique expression de soi entre toutes les parties de la relation. Notre deuxième leçon tirée du film nous donne une excellente illustration des bienfaits de l'authenticité.

Leçon 2 : L'authenticité peut être une source de haute performance

Plus tard dans la scène, quand Okoye découvre qu'elle a été repérée, un combat s'ensuit, et l'authenticité se révèle sous la forme d'une arme : Okoye se libère de sa perruque et la jette au visage de l'un de ses nombreux adversaires. De la même manière, Nakia, enlève sa chaussure à talon haut et l'utilise pour envoyer un adversaire au sol. Cette scène montre comment les normes esthétiques imposées aux femmes (maquillage, chaussures à talons, cheveux, etc.) ne sont pas toujours pratiques ou ne favorisent pas toujours le sentiment d'authenticité. Notamment, le retrait de la perruque aux cheveux raides est particulièrement pertinent pour les femmes noires qui portent plus que jamais des styles naturels, afrocentriques, qui reflètent leur propre sens de l'authenticité au travail. Cependant, l'une des leçons apprises pour tous est que, même si la conformité peut nous permettre de franchir la porte de cette importante réunion, cet emploi, ce job, ces promotions, et ainsi de suite, une performance exceptionnelle qui favorise un sentiment de satisfaction personnelle et de bien-être viendra probablement (ou du moins devrait venir) d'un respect de notre authenticité.

Synthèse

Bien que la conformité puisse être frustrante et que l'authenticité soit à la base des hautes performances, il incombe aux dirigeants de l'organisation de soutenir les employés et de les encourager à intégrer des compétences, des points de vue et des valeurs uniques pouvant ne pas cadrer parfaitement avec les normes de travail dominantes. Cela exigera des dirigeants qu'ils réévaluent ce qui a toujours été considéré comme acceptable et valorisé, et qu'ils promeuvent de nouvelles normes qui servent mieux les diverses approches, points de vue et vécus des employés du monde du travail actuel. Cet effort est susceptible de profiter à la fois à l'employé et à l'organisation. En effet, lorsque le moment est venu de passer à l'action, Okoye et Nakia savent toutes deux qu'elles ont le plein appui du Roi T'Challa pour « se débarrasser » librement des règles de conformité afin d'accomplir le travail.