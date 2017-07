ADVERTISEMENT

Cette région est un secret trop bien gardé et il faut vite y aller avant que trop de gens ne la découvrent. On connaît bien les Alpes pour la montagne, le Rhône pour ses vins et vous avez sûrement déjà entendu parler de l'Auvergne pour sa nature sauvage, ses volcans endormis sur les sommets du Puy-de-Dôme et ses merveilleux fromages... Ou peut-être pas, car c'est une destination peu connue de la France, ce qui la rend à mon avis encore plus alléchante.

Je suis tombée amoureuse de ce havre de bonheur pour tous les sens, autant pour ses paysages grandioses que pour son accueil chaleureux et sa gastronomie exceptionnelle.

J'ai eu l'immense privilège de sillonner la région quelques jours sur la route des Relais & Châteaux où j'ai rencontré des chefs au talent exceptionnel et à l'accueil des plus chaleureux. Voici quelques incontournables gastronomiques qui vous donneront envie de vite faire vos bagages.

1. Se régaler de la cuisine du grand chef Guy Lassausaie à Chasselay

Quatre générations de cuisiniers ont forgé la tradition de ce resto légendaire qui dès 1906 appartenait à l'arrière-grand-père Lassausaie. Ce sont les femmes de la famille, les « mères » Marie-Louise, Léa, et Yvette qui se sont succédé en cuisine jusqu'à ce que Guy prenne la relève dans les années '70. Depuis, il poursuit la tradition avec une cuisine de 'racine' bien ancrée dans le terroir, qui met en valeur les produits locaux de saison dans un savoir-faire redoutable, doublé d'une belle créativité. Ce qui m'a aussi impressionné, en plus de l'immense générosité du grand chef Guy Lassausaie est son accueil expressément chaleureux et son authentique simplicité. « L'important pour moi est de faire plaisir », dit-il candidement quand on lui demande sa motivation première. Sacré Meilleur ouvrier de France en 1993, il a débuté sa carrière comme serveur, commis et sommelier à la Pyramide, avant de passer progressivement en cuisine aux côtés de Madame Point (voir #3), une de ses mentors qui lui ont tous transmis des valeurs de travail et de courage. Avec sa femme Marie-Annick, sommelière de formation (elle a débuté à la Maison Orsi (voir#4), il gère un établissement de renommée, reconnu tant par les habitués de longue date qui viennent de génération en génération, que les professionnels du métier. Nous y étions un dimanche midi et le resto était très animé, dans une ambiance familiale, conviviale et chaleureuse, orchestrée de main de maître par un personnel des plus charmants.

2 étoiles Michelin - Menus à partir de 69€

Restaurant Guy Lassausaie, Chasselay

2. Vivre votre rêve de château à Bort-l'Étang

Dans un tout petit village en Auvergne se trouve un château de charme et de quiétude issu du XIII et XIVe siècle et qui se découvre à l'issue d'une longue allée de chênes et de marronniers. On y séjourne dans des chambres royales situées dans ses tours et on déjeune au chant des oiseaux, entouré d'un parc naturel, à proximité des sommets du Puy-de-Dôme. On peut même partir à vélo ou à pied dans les sentiers avoisinants jusqu'au château voisin, nul autre que le Château de Ravel, ancienne forteresse royale du XIIe siècle aux jardins panoramiques hors de ce monde et qui servit de lieu de tournage au film Les Choristes. Outre l'accueil impeccable du maître de maison Julien Moura, on y mange merveilleusement bien grâce à la cuisine allumée du jeune chef étoilé Mathieu Barbet. En plus des seize chambres dans le château, l'espace enchanteur comprend aussi trois cottages dans le parc, un tennis et une magnifique piscine. Des sorties en parapente, en hélicoptère ou même en montgolfière peuvent être organisées au départ du château pour admirer du ciel les chaînes de volcan et les autres châteaux d'Auvergne.

1 étoile Michelin. Nuitée à partir de 185€ et menu 57€

Château de Codignat, Bort-l'Étang

3. Fouler les planches d'une institution avec la famille Henriroux à Vienne

Lorsqu'on rencontre l'humain derrière l'œuvre d'une vie, l'expérience reste à jamais gravée dans nos souvenirs. L'entreprise familiale du très sympathique Chef étoilé Patrick Henriroux laisse cette chaleureuse empreinte que l'on garde lorsqu'on est reçu dans une famille. Les Henriroux ont repris La Pyramide en 1989 et décroché une première étoile Michelin juste sept mois après leur arrivée. La deuxième étoile suit rapidement en 1992 et ils ne l'ont jamais perdu. Ici, chaque visiteur est accueilli par au moins un membre de la famille. Pascale, l'épouse de Patrick, dirige l'établissement secondée de ses enfants, Leslie et Boris. Ce dernier, ancien joueur de rugby qui « avait juré ne jamais exercer ce métier » s'avère un assistant-directeur des plus passionnés. Avec comme objectif de réaliser la chambre de leur rêve, ils ont entrepris en 2015 les rénovations de l'hôtel qu'ils ont complètement insonorisé et rehaussé à la fine pointe de la technologie. Même le design de la salle à manger gastronomique a été étudié avec minutie, tant au niveau de l'éclairage que pour la bonne organisation du service.

Située à une vingtaine de minutes de Lyon, il faut savoir que La Pyramide est une institution gastronomique réputée depuis de nombreuses années grâce au travail du célèbre chef Fernand Point, formateur des plus grands noms de la cuisine française, dont Paul Bocuse et les frères Troisgros. Il est aussi le premier à avoir obtenu trois étoiles au guide Michelin en 1933. Le chef Henriroux lui fait honneur, en poursuivant son oeuvre avec une cuisine remarquable tant au niveau gastronomique que dans leur espace brasserie, le tout mettant en valeur une centaine de producteurs répertoriés dans un rayon de 20km. L'ensemble est complété d'une superbe cave de vins de la région et une grande collection de Chartreuse. Au petit déjeuner, on sert les œufs Fernand Point... à déguster avec un verre de Champagne, à la santé du chef légendaire qui apparemment en buvait un magnum par jour!

2 étoiles Michelin, Menus à partir de 64€ et nuitée 240€

La Pyramide Patrick Henriroux, Vienne

4. Frôler un moment d'histoire au Restaurant Pierre Orsi à Lyon

À notre arrivée, le grand chef Pierre Orsi nous souhaite la bienvenue et nous accueille dans sa cuisine avec un magnum de Champagne et ses amuse-bouches classiques : toast de foie gras, jambon de Bayonne, escargot à l'ail et mini croque-monsieur. Coupe à la main, il nous raconte avec encore beaucoup d'enthousiasme son séjour inoubliable à Montréal dans le cadre de l'Expo '67 et nous présente sa jeune brigade qu'il s'applique à former à son tour. À 78 ans, ce meilleur ouvrier de France et pilier de la gastronomie française n'est pas prêt d'accrocher son tablier. Élève émérite de Paul Bocuse, il en a gardé la rigueur et bien qu'il fut l'un des premiers à introduire les batteries de cuisine en inox, à tester le microonde et à s'entourer d'une équipe de service entièrement féminine et habillée en Laura Ashley, son établissement continue de résister aux modes et de s'appliquer à préserver la tradition à travers les classiques comme ses ravioles de foie gras de canard au jus de porto et truffes et son homard breton en carapace. Aux côtés de son épouse Geneviève, maître de maison, du décor et de l'élégance bourgeoise, il tient haut le flambeau de la grande gastronomie lyonnaise dans son établissement de douze tables de la Place Kléber, et ce depuis 1975.

Menu à partir de 60€

Restaurant Pierre Orsi, Lyon

5. Dîner sur la plus belle terrasse de Lyon à la Villa Florentine

Vous l'aurez sûrement deviné, le nom Villa Florentine est inspiré de l'époque de la Renaissance où les italiens étaient très présents à Lyon. Aujourd'hui, l'ancien couvent du XVIIe siècle est converti en Relais & Châteaux et propose des chambres au confort irréprochable, en plus d'une exquise gastronomie de terroir et d'une vue exceptionnelle sur la ville. La terrasse du restaurant est probablement le meilleur endroit de Lyon pour admirer le coucher du soleil, tout en dégustant un excellent repas, harmonisé des accords vins choisis par Gaétan Bouvier, meilleur sommelier de France. Le chef David Delsart qui a débuté sa carrière dans les grands hôtels parisiens propose une cuisine de tradition lyonnaise de haut niveau, mais en toute simplicité. Un must!

1 étoile Michelin. Menus à partir de 39€ et nuitée 250€

La Villa Florentine, Lyon

Ce voyage a été rendu possible à l'initiative de Relais et Châteaux et avec la participation d'Air Canada. Pour de l'information sur la France touristique, consultez le site France.fr.

