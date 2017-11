Ce samedi au Save Mart Arena de Fresno en Californie, Artur Beterbiev pour son douzième combat en carrière chez les professionnels, se battra pour le titre IBF des mi-lourds, couronne laissée vacante par l'ancien champion Andre Ward suite à l'annonce de sa retraite à l'été dernier. Beterbiev, 32 ans, en sera à son premier combat de championnat du monde en carrière chez les professionnels et il pourrait devenir le seizième champion du monde de boxe québécois de l'histoire, originaire ou développé au Québec. À cette occasion, il se mesurera à l'allemand de 27 ans, natif de Berlin, Enrico Koelling. Apprenons à mieux connaître son adversaire.

En 24 combats chez les professionnels, Koelling, 1, 80 m, est détenteur d'une fiche de 23 gains et un seul revers par décision unanime subi en février 2015 aux dépens de l'italien Mirco Ricci. Sur ses 23 victoires en carrière jusqu'à présent, il a obtenu seulement 6 K-O. Sa dernière victoire par TKO remonte à septembre 2014 contre le hongrois Daniel Regi, TKO au 6e round. Sur l'ensemble des 176 rounds disputés en carrière, son pourcentage de KO s'établit à 25%. À noter qu'il a battu à deux reprises en octobre 2016, décision partagée et en février 2017, décision unanime, le sud- africain, Ryno Liebenberg, celui qui avait perdu par TKO contre Eleider Alvarez à Monaco en octobre 2014 pour le titre WBC argent des mi-lourds.

Chez les amateurs, il a représenté l'Allemagne aux Jeux olympiques de Londres en 2012 chez les mi-lourds tout comme Beterbiev qui a participé à ces jeux. Koelling a perdu en huitième de finale contre Abdelhafid Benchabla de l'Algérie. En 2007, aux championnats européens junior en Serbie, il a décroché une médaille de bronze chez les 75kg et en 2008, aux championnats mondiaux junior à Guadalajara au Mexique, il a remporté une médaille d'argent toujours chez les 75Kg. En 2011, à Bakou, en Azerbaïdjan, aux championnats mondiaux, il a perdu chez les 81Kg contre le cubain Julio Cesar La Cruz qui a remporté l'or aux Jeux olympiques de Londres en 2012. De 2010 à 2012, il a participé à la World Series of Boxing, une ligue professionnelle de la Fédération internationale de boxe amateur.

Sur le plan de ses habiletés pugilistiques, en offensive, il possède un jab rapide et un crochet de gauche très efficace qu'il varie bien au corps et à la tête. Il lance souvent son double crochet de gauche. Il aime mettre beaucoup de pression sur ses adversaires en les pourchassant constamment. Toutefois contre Beterbiev, danger ultime à l'horizon. Va-t-il pouvoir s'ajuster connaissant la puissance du tchétchène d'origine? Koelling est aussi efficace en combinaison. En défensive, il est excellent. Il se protège bien, il garde ses mains hautes et protège bien son menton. Il est difficile de le toucher solidement. Il a tendance à boxer un peu incliné. En vitesse, Il est assez mobile et se déplace bien. Il possède un bon jeu de pieds. Il devra se déplacer constamment pour éviter les charges de Beterbiev.

En conclusion, sans surprise, je m'attends à ce qu'Artur Beterbiev soit consacré ce samedi champion du monde IBF des mi-lourds et sera donc le 16e champion du monde de boxe de l'histoire du Québec, originaire ou à être développé au Québec. Il sera alors le 5e champion du monde de boxe IBF de l'histoire du Québec à détenir une ceinture de cette organisation fondée en 1983 après les Matthew Hilton en 1987; Arturo Gatti en 1995; Lucian Bute en 2007 et David Lemieux en 2015. Il serait aussi le 5e champion du monde mi-lourds de l'histoire du Québec après les Ovila Chapdelaine en 1926; Adrian Diaconnu en 2008; Jean Pascal en 2009 et Adonis Stevenson en 2013. Le Québec aurait donc deux champions du monde de boxe chez les mi-lourds en Stevenson et Beterbiev, assez intéressant en soi sans oublier qu'Eleider Alvarez, autre mi-lourds, est à la porte d'un combat de championnat du monde en 2018. La suite des choses pourrait aussi être intéressante en 2018. Pourrait-on voir un combat entre Beterbiev et Kovalev advenant que le russe soit couronné champion WBO le 25 novembre prochain contre Vyacheslav Shabranskyy au Théâtre du Madison Square Garden de New York? À suivre et espérons- le vivement puisque Beterbiev aura 33 ans en 2018 et Kovalev 35 ans.