Dr Gaétan Barrette

Ministre de la Santé et des Services sociaux

Monsieur le ministre,

Le 29 juin dernier, nous avons appris qu'aucun crédit n'était disponible au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour financer les activités d'un Centre de ressources périnatales (CRP) dans la région de Laval. Cette décision s'appuie sur l'analyse du CISSS de Laval qui affirme que l'offre de services périnataux dans la région est complète et adéquate et qu'elle répond aux besoins des futurs et nouveaux parents. Mais cette décision ne tient pas compte de l'avis du CISSS qui indique également qu'un CRP « permet à la population lavalloise d'avoir accès à des services complémentaires qui diversifient et bonifient l'offre de service en périnatalité ».

La décision de votre ministère donne à croire que l'apport spécifique d'un CRP à Laval est superflu, puisque votre ministère finance des CRP dans dix autres régions du Québec, reconnaissant ainsi le droit des familles au panier de services spécifique et distinct qu'offrent les CRP.

Pour prendre une décision juste, votre ministère doit plutôt se demander si la population lavalloise bénéficie de l'apport des services complémentaires et alternatifs offerts principalement par les CRP au Québec. Si d'autres organismes à Laval offraient déjà de tels services, la mise en place du CRP n'aurait pas fait l'objet d'unecible prioritaire dans le Projet clinique de la région. L'ex Agence de santé et de services sociaux de Laval n'aurait pas souhaité, accompagné, encouragé ni financé le démarrage des services de Mieux-Naître à Laval, comme elle l'a pourtant fait.

Notre clientèle en constante croissance peut vous le confirmer, les besoins sont là et, sans Mieux-Naître à Laval, les familles devront aller à l'extérieur de la région ou dans le secteur privé où les tarifs seront un frein pour les familles moins nanties.

Votre ministère reconnaît l'utilité de dix CRP et maintient leur financement chaque année pour atteindre des objectifs de la Politique de périnatalité du Québec. Le CRP Mieux-Naître à Laval offre les mêmes services et vous permet de bénéficier du même levier pour les familles de Laval. En octroyant 45 000 $, puisé à même votre budget discrétionnaire au cours de la dernière année pour la poursuite de notre mission, nous avions cru que vous reconnaissiez son importance.

Monsieur le ministre, nous vous demandons d'empêcher la fermeture de Mieux-Naître à Laval, nous vous demandons d'octroyer un financement approprié à l'unique CRP de la région, nous demandons un traitement équitable pour les familles de Laval.

Expliquez-nous pourquoi les 4300 familles de Laval qui accueillent un bébé chaque année n'ont pas droit au soutien spécifique et distinct d'un CRP, alors que 10 régions du Québec y ont droit?

Monsieur le ministre, faites en sorte que justice soit rendue pour nos bébés.