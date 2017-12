Voici les 5 agriculteurs de la 6e saison de L'amour est dans le pré

Les cinq agriculteurs de la sixième saison de L'amour est dans le pré ont été dévoilés mardi. Les cinq jeunes hommes sont séduisants, travaillants, et à la recherche du grand amour.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur les cinq célibataires qui feront battre votre coeur cet hiver!

William

William, 21 ans, de Saint-Gabriel-de-Rimouski, est le cadet des candidats.

Malgré son jeune âge, il a déjà des parts dans l'entreprise familiale qui fait de la production biologique d'agneaux et de porcs. D'ailleurs, celle-ci fournit les plus grands chefs du Québec.

Provenant d'une famille nombreuse, il est le troisième d'une famille de six, et le seul à vouloir s'occuper de l'entreprise familiale.

Il se décrit comme très actif, et affectionne particulièrement l'escalade et le plein air. Il est aussi expert en tonte de moutons, tellement qui participe à des concours!

Il recherche une femme active, extravertie, et qui affectionne la fine gastronomie.

Simon

Simon, 24 ans, de Granby, est le deuxième plus jeune candidat du groupe.

Simon est copropriétaire d'une ferme laitière avec son frère. Puisque c'est un boulot demandant, par le passé, il manquait de temps pour ses relations. Cependant, il a maintenant décidé de mettre la priorité sur sa vie de couple. Ceci dit, il cherche une femme qui comprendra les contraintes que l'agriculture apporte à sa vie. De plus, elle devra être souriante, débrouillarde et indépendante.

Simon est aussi passionné de kayak, aime les nouveaux défis et passer du temps avec ses amis.

Jean-Christophe

Jean-Christophe, 25 ans, de Saint-Georges, a d'abord étudié à l'université, où il jouait au football. Il aime raconter des histoires de chasse et de pêche et à propos de ses vaches (qui ont toutes un prénom différent).

Il travaille présentement sur la ferme familiale avec sa mère et sa grand-mère, qui en sont les propriétaires.

S'il a rencontré plusieurs filles pendant ses années universitaires, il cherche maintenant une femme qui partage ses valeurs et ses projets. De plus, elle devra le surprendre et s'intégrer à ses idées de grandeur pour diversifier les activités de la ferme.

Marco

Marco, 30 ans, de Sainte-Martine, est un éternel célibataire.

Marco habite dans la maison centenaire de la ferme familiale. Si, autrefois, elle était laitière, les vaches ont depuis été vendues et la ferme se concentre maintenant sur les grandes cultures et les travaux à forfait. L'agriculteur voyage à l'occasion dans la Belle Province pour ses contrats de travail.

Marco attribue son long célibat entre autres au fait qu'il se classe toujours dans la catégorie «meilleur ami» chez les filles. En effet, il n'a jamais eu de relation sérieuse. Il cherche une fille sportive, sociable, indépendante, et qui s'intégrera bien à son cercle d'amis, avec qui il passe beaucoup de temps.

Marco aime la balle molle, la musique et le style de vie country.

Maxime

Maxime, 33 ans, a fait des études à l'Université McGill avant de retourner à Sainte-Germaine-Boulé, en Abitibi-Témiscamingue.

Maxime a des parts dans l'entreprise familiale avec son frère, son père et son oncle, et rêve de reprendre les rênes de l'entreprise prochainement.

Il a étudié en agriculture et en environnement à l'Université McGill afin d'améliorer son anglais. Cependant, après avoir vécu en ville et voyagé, il a voulu retourner à son village natal pour travailler à la ferme, spécialisée en productions bovines et en grandes cultures. Outre son rôle d'agriculteur, il enseigne aussi à l'école secondaire de sa région.

Maxime cherche une fille qui aura son propre métier mais qui voudra aussi s'établir en Abitibi-Témiscamingue. Il aimerait que sa douce ait de la conversation et soit intéressée par la culture.

Maxime est un grand sportif qui pratique le curling et le hockey.

Vous pourrez suivre les aventures de Maxime, de Marco, de William, de Simon et de Jean-Christophe dès le jeudi 18 janvier prochain à 21 heures.

Rappelons que l'émission a eu des résultats positifs par le passé, avec huit couples formés qui ont eu 14 enfants en tout.

On pourra voir les tribulations amoureuses des agriculteurs dès janvier sur les ondes de V!